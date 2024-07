La déesse qui rêvait du ciel – Ed. Hauteville

La déesse qui rêvait du ciel est un roman touchant, de Crystal Hana Kim, paru aux éditions Hauteville, en mai 2024. Une histoire complexe, bouleversante, sur une jeune femme au cœur de la guerre de Corée, entre obligations familiales et amour, proposant un récit psycho-social captivant.

Kyunghwan et Haemi se retrouvaient là où les champs prenaient fin, et où leur village de réfugiés commençait. Elle attendait que son petit frère s’endorme, pour espérer rejoindre Kyunghwan. Mais si Hyunki se mettait à tousser, elle restait veiller sur lui. Ces nuits-là, elle imaginait Kyunghwan l’attendre, sous un lampadaire, des mégots de cigarettes à ses pieds. Dans le village chacun y allait de son pronostic. La guerre allait prendre fin, et ils ne tarderaient pas à rentrer chez eux… Les femmes, surtout, papotaient au marché. Elles avaient survécu à trente-cinq années de domination japonaise et à la seconde guerre mondiale. Elles avaient également subi la partition de leur Corée par des étrangers. Sa mère pensait qu’ils pouvaient se raccommoder, et que les malheurs étaient passés.

Le récit se découpe en cinq parties, elles-mêmes coupées en plusieurs narrations. En effet, plusieurs personnages sont à retrouver, et présentent chacun leur histoire et les faits. Ils sont récurrents, reviennent souvent, proposant ainsi un récit intéressant et riche d’informations, comme de ressentis. Haemi est une jeune femme qui doit fuir la guerre. Dans le village de réfugiés, elle va rencontrer Kyunghwan, qui va devenir son ami et plus encore. Malheureusement, les études et les obligations familiales vont avoir raison d’eux. Entre bonheur et regrets, le roman dépeint la vie de cette jeune femme tiraillée, entre guerre, amour, obligations, contradictions, liberté, honneur, famille, espoir… La plume est séduisante, sensible, décrivant parfaitement les vies de chacun, offrant ainsi des personnages attachants.

La déesse qui rêvait du ciel est un roman sensible, complexe et bouleversant, des éditions Hauteville. Un récit touchant, qui présente la vie d’une jeune femme, qui a dû, avec sa famille, fuir pour échapper à la guerre, prise entre amour et obligations familiales.