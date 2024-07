Qui vois-tu dans la nature ? – Ed. Glénat jeunesse

Qui vois-tu dans la nature est un livre cartonné, à la découpe originale, paru aux éditions Glénat jeunesse, en juin 2024. Un ouvrage d’Anne Passchier, qui invite les jeunes lecteurs à se promener dans le monde sauvage, de la savane à la canopée…

Les enfants sont immédiatement interpellés. Ils doivent écouter le bruissement sous les frondaisons… Un léopard mignon se cache dans un buisson. Au milieu des plantes grasses, se prélassent deux géants, deux éléphants ! Ainsi, la première double page présente deux animaux de la savane, dans deux scènes différentes, tout en suggérant de compter. La page suivante offre un nouveau décor, dans lequel se trouve de drôles d’animaux, avec des cornes sur le museau. Trois rhinocéros rigolos sont à découvrir. Dans la douceur du soir, des félins veillent sur leur territoire, quatre lions se trouvent prêts à rugir…

Le livre solide, cartonné, aux coins arrondis, et à la découpe originale, interpelle directement les jeunes lecteurs, pour une visite de la savane. La découpe, en relief, en escalier, incite à découvrir la page suivante, révélant en partie les prochains animaux à découvrir. Le livre est ludique et assez complet, proposant de découvrir les animaux de la savane jusqu’à la canopée. Les enfants enrichissent ainsi leur vocabulaire et développent leur langage. De plus, ils apprennent à compter, car les animaux présentés sont de plus en plus nombreux ! Le texte reste court et plaisant, adapté aux bambins. Il y a des rimes qui offrent une belle dynamique de lecture, qui saura plaire aux petits comme aux grands. Le dessin est doux, avec un trait rond, ainsi qu’un univers coloré.

Qui vois-tu dans la nature ? est un album jeunesse original et ludique, des éditions Glénat jeunesse. Un livre cartonné, à la découpe fantaisiste, en vagues ou escalier, qui invite à faire une promenade espiègle dans le monde sauvage à la découverte des animaux et des chiffres !