Boulard – En mode 10 ans

En mode 10 ans est un nouvel album de la série plein d’humour Boulard, qui vient également fêter son dixième tome. Une bande dessinée d’Erroc, Stédo et Stefano Turconi, paru aux éditions Bamboo, fin mai 2024, qui revient sur l’enfance du dernier de la classe…

Au lycée Fanfaron, un jour comme les autres, un prof gueule dans la salle de classe. Boulard est en train de discuter avec son ami Nintchinsky et cela met le prof sur les nerfs, une fois de plus ! Il se demande pourquoi il se fatigue, car il a l’impression de parler à un gamin de 10 ans ! Boulard réplique, car il trouve que c’est un peu un manque de respect. Le professeur demande alors s’il lui mettait 10 heures de colle serait aussi un manque de respect. Boulard, transpire, et se reprend, affirmant que son prof a raison, qu’il a 10 ans… Quelques instants plus tard, en sortant du lycée, Boulard s’énerve. Nintch, quant à lui, se souvient que c’est lorsqu’ils avaient 10 ans, qu’ils se sont connus. Ils étaient beaux et jeunes, à l’époque ! Mais les deux amis s’embrouillent vite, sur leurs souvenirs et avis…

Tout le monde lui rappelle ses 10 ans, et cela commence à peser pour Boulard. Il s’isole dans sa chambre, et avec nostalgie, se rappelle cette enfance et sa rencontre avec Nintch…Ainsi, l’album, pour ce dixième temps, offre un long flashback, où l’on retrouve ce cancre pour quelques gags amusants. Que ce soit à l’école ou en vacances, le jeune Boulard ne manque pas une occasion de faire des bêtises, et de se trouver des amis. La bande dessinée offre un rythme plaisant, pour découvrir cette enfance remplie de situations cocasses et improbables, dont seul le héros a le secret ! Un peu nostalgique, il est aussi très amusant et plaisant de découvrir cette enfance pleine de rebondissements. L’élève était déjà un cancre à l’école, et use de ruses, pour tenter de s’en sortir, sans y parvenir… Les répliques et les chutes restent amusantes et plaisantes.

En mode 10 ans est le dixième tome de la série Boulard, qui vient ici marquer l’évènement. Un album, des éditons Bamboo, qui offre un flashback, un brin nostalgique et drôle, permettant de découvrir le héros autrement, ou presque, car il reste le même, malgré les années…