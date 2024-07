Mes stickers Ani’doux de la jungle – Ed. Langue au chat

La collection Mes stickers Ani’doux s’agrandit, avec le titre Ani’doux de la jungle, paru en mai 2024, aux éditions Langue au chat. Une histoire à découvrir et à compléter avec l’aide de stickers colorés et dont certains sont doux et brillants !

Aujourd’hui les Ani’doux invitent les enfants à découvrir la jungle. Ils sont invités à coller les stickers, en suivant le fil de l’histoire. Et cela commence dès cette page, où il faut apposer un serpent et un léopard. La première double page présente, perchés sur les branches des arbres, des cacatoès et des toucans, qui font un concours de chants. Sept stickers sont à retrouver, et à coller, pour pouvoir compléter la scène. La double page suivante offre à découvrir la jungle qui est également le royaume des félins. Ainsi les enfants découvrent léopards et tigres, dans les arbres, ou par terre, en train de roupiller ou de s’amuser !

Le cahier souple offre une activité simple, pour les jeunes enfants, ainsi qu’une découverte des animaux de la jungle. Une histoire est à découvrir, pour apprendre de ces animaux, tout en s’amusant à compléter des illustrations avec les stickers. Le texte reste clair et court, adapté aux jeunes lecteurs, pour les entraîner à la découverte des animaux de la jungle. Ainsi, comme un imagier, les jeunes lecteurs vont associer un mot à une image, représentation. Ils enrichissent leur vocabulaire et développent leur langage. Les stickers, quant à eux, permettent de travailler la motricité fine, et éveillent le sens du tout, avec les autocollants tout doux. L’univers est tendre, coloré et amusant, attirant les jeunes enfants. Le dessin reste donc rond, agréable et souriant.

Mes stickers Ani’doux de la jungle est un nouveau cahier souple, des éditions Langue au chat. Un ouvrage plaisant, qui propose une histoire simple, au travers de laquelle les enfants enrichissent leur vocabulaire, développe leur langage et travaille leur motricité fine, avec les stickers à coller, pour compléter les illustrations.