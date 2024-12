Brel! Le Spectacle : Un Hommage Émouvant à la Salle Pleyel

Partagez





Brel! Le Spectacle. Après avoir conquis le monde entier, ce spectacle revient à Paris le 25 janvier 2025 ! Découvrez Olivier Laurent qui incarne le légendaire Brel avec passion et authenticité !

Produit par le Concert Extraordinaire, conçu et dirigé par Gil Marsalla, Brel! est un spectacle qui rend un hommage magistral au plus grand chanteur francophone. Avec sa voix, sa rage, son ironie et sa tendresse, Olivier Laurent nous offre un concert inoubliable.