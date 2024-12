Le bateau de papier – Ed. Margot

Le bateau de papier est un bel et grand album jeunesse, des éditions Margot, distribué par L’école des loisirs, paru en octobre 2024. Un ouvrage de Bernard Villiot et Eric Puybaret, qui offre un récit d’aventure, pour une fillette courageuse qui veut s’affirmer face aux dires d’hommes.

Amalia est fascinée par les histoires de marins et les bateaux, depuis sa plus tendre enfance. Elle imagine de solides rafiots qui affrontent la houle et les tempêtes. Elle voit les coques usées par le sel et les embruns, qui se transmettent de père en fils. En effet, la mer est une histoire d’homme ! Le bateau d’Amalia est frêle, il est en papier. Lorsqu’elle le porte sur son dos, pour le mettre à l’eau, les gens ricanent. La fillette s’en moque et rêve de voyage. Elle sait qu’elle doit être patiente… Il faut dire que traverser les océans dans une feuille de papier pliée demande de la prudence.

Le récit vient décrire le rêve de la jeune Amalia, tandis que les hommes autour d’elle se moquent. Mais la jeune fille déterminée veut s’inspirer et voguer sur les traces du Capitaine, dont tout le monde parle. Malgré les moqueries, un jour, Amalia décide de partir sur son bateau de papier… L’album est touchant, abordant le courage et la persévérance, tout comme l’affirmation de soi, dans un monde patriarcal. L’héroïne petite et frêle s’avère aussi courageuse et ingénieuse, proposant ainsi quelques péripéties pour cette aventure maritime. Le texte est plaisant, adapté aux jeunes lecteurs, offrant une belle leçon. Le dessin se veut moderne, avec un trait fin, des personnages expressifs et de belles couleurs.

