Armelle et Mirko – Vague à l’âme

Vague à l’âme est le troisième tome de la série jeunesse Armelle et Mirko, des éditions Delcourt jeunesse, paru en octobre 2024. Un album de Loïc Clément, Anne Montel et Julien Arnal qui présente des amis qui tentent de faire face aux tracas de la vie.

L’hiver s’immisce tranquillement dans la forêt des Petits Bâtons. Les feuilles ambrées tombent les unes après les autres. Armelle suit ses compagnons, en tirant sa petite remorque. Dans la brume, la tortue n’y voit presque rien ! Les matins givrés font crépiter les petits pas de la tortue. Parfois, le ciel lui offre d’élégants et délicats flocons de neige. Et même si l’ambiance semble glacée, Armelle ne s’est jamais sentie si épanouie. En effet, après de longues années d’angoisses et d’insomnies, elle a su trouver en ses amis les clés de la porte du bonheur. La tortue a tourné en elle-même des ressources insoupçonnées. Elle partage de bons repas, fait des étirements et se balade tout en se nourrissant de belles discussions. La véritable amitié est un trésor chéri, offrant de jolies journées. Les quatre amis se retrouvent au pied d’un grand arbre pour graver leur initiale.

Alors que tout semble paisible, en cette saison hivernale, un phénomène météorologique vient tout chambouler. Les amis doivent fuir leur forêt pour se mettre à l’abri de la pluie et d’une grande vague. Alors que Mirko et les deux autres amis veulent trouver un refuge ailleurs, Armelle ne veut pas quitter ses repères, son quotidien tranquille… Ainsi, la bande dessinée présente une nouvelle épreuve pour la petite tortue. Elle va retrouver ses démons, suite à une catastrophe naturelle. Elle va devoir combattre une nouvelle fois ses démons, faire face à ses émotions et faire preuve de courage pour vivre ainsi loin de ses amis. Entre colère, incompréhension et nostalgie, la petite tortue va devoir faire preuve de courage. Le récit est bien détaillé et toujours aussi tendre à lire. L’amitié est réellement au cœur de cette série touchante et belle. Le dessin reste enchanteur, avec un trait fin et travaillé.

Vague à l’âme est le troisième tome de la série Armelle et Mirko, des éditions Delcourt jeunesse. Un bel album toujours empreint de tendresse qui vient découvrir les aventures d’une petite tortue qui va devoir faire face aux tracas de la vie et faire des choix pour vivre heureuse.