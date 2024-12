Pontus Lidberg a été nommé directeur du Ballet de l’Opéra de Nice

Mercredi, les danseurs du Ballet de l’Opéra de Nice ont fait la connaissance de leur nouveau directeur, Pontus Lidberg. Il succède ainsi à Eric Vu-An, décédé en juin dernier. Comme l’ont souligné hier Christian Estrosi, maire de Nice, ainsi que Bertrand Rossi, directeur de l’Opéra de Nice, la capitale de la Côte d’Azur peut être fière d’accueillir ce danseur de renommée internationale qui a oeuvré pour de prestigieuses compagnies comme le New York City Ballet, le Ballet de l’Opéra national de Pari, la Martha Graham Dance Company, les Ballets de Monte-Carlo mais aussi sa propre compagnie à Stockholm et à New York.

Lors de son discours, Pontus Lidberg a dit combien il était heureux d’être à Nice et a insisté sur sa volonté de faire rayonner le Ballet de l’Opéra de Nice avec une programmation et des créations à la fois audacieuses et accessibles à tous. Il est, en effet, reconnu dans le monde entier, pour son travail qui allie danse classique, danse contemporaine, cinéma et arts visuels. En arrivant à Nice, il va insuffler une belle énergie aux danseurs de la compagnie.