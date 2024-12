Le Skal International Côte d’Azur s’est réuni au Palais des Rois Sardes de Nice

Le 21 novembre dernier, le Palais des Rois Sardes de Nice a accueilli le Skal International Côte d’Azur pour une soirée mémorable. Etaient présents de nombreux membres et amis du club mais aussi des invités spéciaux parmi lesquels les députés Bernard Chaix et Eric Ciotti, ainsi que Luigi Sciarra, président du Skal International de Rome, accompagné de Rita Orlando et Ruggero Scoma, skallègues du club de Rome.

Au début de la soirée, Nicolle Martin, la présidente du Skal International Côte d’Azur, entourée des membres de son bureau (Michel Bouthiba, Nathalie Zafra, Christine Hoareau, Véronique Gauriat, Simon Mallard) a fait part du succès du club lors du congrès mondial du Skal international qui s’est déroulé à Izmir, en Turquie, en octobre dernier. En effet, le Skal Côte d’Azur, le seul d’Europe à participer à ce concours prestigieux, s’est distingué parmi quinze clubs dont huit du Mexique, en étant élu le Club de l’année. Une magnifique reconnaissance pour Nicolle Martin, qui, depuis plusieurs années, fait preuve d’un indéfectible dynamisme à la tête du Skal Côte d’Azur.

La soirée s’est poursuivie avec l’intronisation de trois nouveaux membres : Marie Gamard, directrice de l’événementiel au Château de Crémat, Elsa Brindazur de la société Noesiphore, Audrey Bianchi, responsable de la filière Tourisme à la Chambre de Nice Côte d’Azur.

Puis membres, amis et invités du Skal Côte d’Azur ont partagé un moment convivial et festif, autour d’un cocktail savoureux conçu par Noël Picard. Ils ont pu goûter les vins de Bandol de Stéphanie Sammaritano et Olivier Pascal ainsi que les délicieux cocktails de la société Kuantom, représentée par Alexis Kaplan et Pierre Alexandre Potier. Pour achever cette très belle soirée, Nicolas Dolbeau a régalé les invités avec ses délicieuses douceurs pâtissières.

L’assemblée générale du Skal Côte d’Azur ara lieu le 23 janvier 2025 à l’Hôtel West End de Nice.