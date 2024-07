Briar – La rebelle au bois dormant – Tome 1

Briar La rebelle au bois dormant est une nouvelle série, des éditions Urban Comics, qui débute avec ce premier tome, paru en mai 2024. Une bande dessinée de Christopher Cantwell et German Garcia, qui revisite le conte de fées de la Belle au bois dormant, de manière épique et sanglante, entre horreur et humour, qui offre une quête plutôt bien menée.

Briar Rose est la narratrice de son histoire. En effet, elle a le regret d’annoncer que le narrateur de son conte de fées est mort. Sa langue riche, il chantait l’innocence et la victoire de l’héroïsme sur la traîtrise. Il savait comment cela avait commencé, et comment cela finissait. Il connaissait le destin de tous… Ainsi, il guidait les personnages, au travers des dangers et des défis, vers la promesse d’un matin heureux, à la fin de l’histoire. Malheureusement, ce narrateur a été décapité et placé sur un chaudron bouillant, où il a hurlé pendant des heures. Finalement, il a été attaché à un poteau de bois, près des Abîmes, où il a gémi, tandis que les corbeaux lui picoraient les yeux. Au cours de ses jeunes années, il semblait à la princesse, que la vie de famille royale était belle. Elle, la Reine et le Roi, étaient aimés, adulés.

Bien évidemment, la belle vie finit le jour où elle se piqua le doigt avec un fuseau maudit. Plongée dans un sommeil profond, le monde changeait autour. Ses parents moururent. Le preux champion ne la réveilla point, mais l’épousa, pour jouir de son royaume… Ainsi, l’histoire de Briar Rose fut oubliée… Dans années plus tard, quelqu’un, un brigand, vint la réveiller, mais prit la fuite le réveil. La princesse, déshydratée, ressemblait à un sac d’os, un zombie ! Ainsi, dans un monde désolé et hostile, Briar va devoir trouver sa place et venger les siens. La bande dessinée, découpée en quatre chapitres, offre un récit captivant, bien mené et drôle. Les personnages sont rapidement attachants, avec des répliques parfois cinglantes. Tout semble aller de guingois, dans ce comic, avec une réalité toute autre que celle qu’a connue l’héroïne. Le scénario présente une mésaventure sombre et captivante, qui se tient bien.

Briar La rebelle au bois dormant est une nouvelle série réussie, des éditions Urban Comics, qui débute avec ce premier tome. Une relecture sombre du fameux conte de fées, qui réinvente une mésaventure fantastique pour la princesse, qui se réveille cent ans plus tard, dans un monde hostile…