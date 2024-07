Demain n’aura pas lieu – Ed. Sarbacane

Demain n’aura pas lieu est un roman, d’Iuna Allioux, paru aux éditions Sarbacane, en juin 2024. Un roman, pour ado et jeunes adultes, qui propose de suivre Asumi, lycéenne habitée de secrets, qui va tenter de résoudre ses problèmes personnels et savoir qui elle est en trois jours, avant l’apocalypse annoncée.

Asumi explique à Maxence qui ne lui appartient pas de la raccompagner, et qu’il aurait pu discuter avec les autres. Les autres faisaient partie du monde de Maxence, ils étaient inaccessibles pour Asumi. Perchés sur la bordure du trottoir, ils attendaient l’arrivée du chauffeur de l’adolescente. Dans leur dos, se trouvait le lycée privé international, plus austère qu’à l’habitude, avec ce déluge. Il déversait une foule de lycéens qui courrait vers la bouche de métro. Elle s’engouffrait aussi par les portières ouvertes des Volkswagen. Maxence demandait à Asumi d’arrêter ses conneries, tout en souriant et en tirant sur sa capuche.

Le récit semble particulièrement découpé, entre journal intime et pièce de théâtre. Il se trouve découpé en quatre parties, revenant sur les quatre derniers jours… On y découvre deux amis, Asumi et Maxence… Alors que la fin du monde est annoncée dans trois jours, à cause du soleil qui brûle en accéléré, Asumi veut résoudre le mal qui la fait s’évanouir depuis l’enfance. Le roman est étrange, présente une adolescente pleine de mystère, qui tente, elle aussi de comprendre qui elle est. Une vie en accéléré, intense, belle et tragique, portée par une plume particulière, assez douce et plutôt poétique. La tension des derniers jours pour l’humanité, ainsi que les mystères autour de l’enfance d’Asumi, offre un récit haletant et captivant, bien mené. L’amour, l’enfance, l’amitié, les racines, les souvenirs, l’espoir sont au cœur de cette histoire touchante et particulière.

Demain n’aura pas lieu est un roman d’Iuna Allioux, paru aux éditions Sarbacane. Un récit bien mené, étrange et captivant, entre apocalypse et recherche de la vérité, pour une adolescente qui veut résoudre le mal qui la fait s’évanouir depuis l’enfance.