C’est aux éditions Hugo Doc, qu’est paru, fin septembre 2020, le livre Cabrel – Une vie en chansons. Un bel ouvrage de 264 pages, de Thomas Chaline, qui offre un voyage dans la vie artistique et personnelle de Francis Cabrel.

Après un sommaire, une préface et un avant-propos, qui met en avant le travail de l’artiste qu’est Francis Cabrel, les lecteurs vont pouvoir retrouver, une à une, ses chansons marquantes, qui présente une partie d’une œuvre singulière et authentique. Le titre « Petite Marie » met le pied à l’étrier pour le chanteur. La chanson est devenue un classique de l’œuvre de Francis Cabrel, qui a pourtant connu quelques difficultés avant de connaître le succès populaire qu’on lui connaît maintenant. C’est en 1970 que l’histoire débute. Francis Cabrel est chanteur de bal dans l’Agenais, il est passionné de folksong américain. Il s’adonne à ce style, avec un groupe, pour parfaire ses classes tout en tentant de gagner sa vie.

Ainsi de suite, ce sont les chansons de Francis Cabrel et leur histoire qui sont à découvrir. Des anecdotes, des rencontres, des secrets, des histoires d’amour et bien plus encore, qui décrivent également la vie de l’artiste, passionnant et passionné. L’homme timide, et le grand artiste, l’écrivain et le compositeur sont à retrouver, au fil des pages, dévoilant toute une œuvre marquante, singulière et authentique. Francis Cabrel incarne à lui seul un genre musical dans la chanson française, avec sa poésie qui est une référence populaire qui a touché plusieurs générations. L’artiste éveil les consciences, fait rêver, inspire, avec ces nombreuses chansons qui font référence et qui trouvent une autre intonation dans ce livre intéressant, captivant, enrichissant et immersif.

Cabrel – Une vie en chansons est un bel ouvrage, des éditions Hugo & Cie, qui présente la vie artistique et personnelle de Francis Cabrel, à travers ses chansons, leur histoire et son histoire à lui, marquée par l’amour, la timidité, les rencontres, la musique, la sensibilité…