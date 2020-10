Enemy, le premier tome, Le jour où…

Le jour où… est le premier tome d’une nouvelle série young adult, intitulé Enemy, de la collection Fantastique, des éditions Soleil. Une bande dessinée d’Ange et Ornella Savarese, parue en septembre, qui présente un groupe d’adolescents livrés à eux-mêmes sur une planète inconnue.

Au début il y avait l’univers. Celui-ci était clos. Il y avait cinq étages, deux ascenseurs et un sous-sol. Les dieux, Coan et Ji, régnaient sur l’univers. Au cœur de ce monde s’affrontaient les forces du bien et les forces du mal. La lumière et l’obscurité. Dans la lumière, il y avait les enfants qui se mouvaient, ils étaient les seuls habitants de l’univers clos. Les enfants agissaient, aimaient et se battaient sous le regard des dieux. C’est en l’an 8 que les enfants découvrirent le mal. Trois d’entre eux étaient descendus au fond de l’univers pour y chercher des coussins. Ils s’arrêtèrent stupéfaits de peur, car dans l’obscurité, ils avaient découvert les démons, des monstres hideux, terrifiants, avec d’énormes dents pointues. Les démons se jetèrent sur les enfants qui prirent la fuite. Malheureusement, dans les escaliers, en remontant, Tomy tomba…

Les enfants sont enfermés dans une sorte de bulle, livrés à eux-mêmes. Ils y apprennent à grandir, pendant plusieurs années, ils grandissent, ont leurs croyances et font même trois bandes rivales, jusqu’au jour, où ils arrivent à sortir de cette bulle ! Ils y découvrent un monde dévasté, hostile, où les démons existent toujours et d’autres créatures aussi… Les trois bandes vont devoir apprendre, difficilement, à cohabiter, à s’allier et à se battre ensemble, pour tenter de survivre sur ce monde inconnu. Le récit est assez captivant, curieux et bien mené, invitant à suivre ces adolescents en pleine réflexion, perdus, qui doivent rapidement comprendre ce qui se trame autour d’eux, pour essayer de survivre. La bande dessinée est bien rythmée, elle se lit facilement, avec une évolution assez rapide et quelques flashbacks qui révèlent quelques aspects de leur passé. Le dessin est vif, fluide, moderne, un brin manga, expressif et coloré, offrant un bel univers à découvrir.

Le jour où… est le premier tome de la nouvelle série Enemy, des éditions Soleil, qui promet une suite tout à fait captivante et rythmée, avec ces adolescents sortis de leur bulle, qui vont devoir apprendre à s’unir et survivre dans un monde froid et hostile, qui s’ouvre devant eux.