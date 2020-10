Meilleur moment pour planifier un voyage en famille à Paris

Quelle est la meilleure période pour visiter Paris? C’est l’une des questions les plus pressantes lors de la planification d’un voyage en famille à Paris! Alors que les quatre saisons parisiennes sont agréables, le meilleur moment pour visiter Paris est l’été lorsque les températures sont presque idéales. Les journées ensoleillées permettent d’explorer facilement tous les sites parisiens. Pour éviter l’inconfort et le chaos, vous pouvez choisir la consigne à bagages de Paris pour profiter de chaque instant de votre voyage en toute tranquillité en famille.

Chaque saison parisienne a ses charmes et ses pierres d'achoppement, ses avantages et ses inconvénients. Lisez la suite pour plus de détails sur l'ambiance générale et la météo de chaque saison, ainsi que des informations sur ce qu'il faut voir et faire autour de l'année à Paris.

Événements et festivals de Paris

La saison des vacances d’hiver à Paris promet beaucoup de couleurs et de plaisir alors que la ville s’illumine pour le Noël et d’autres fêtes. Les galeries Lafayette et autres bâtiments sont décorés de décorations festives. Pendant ce temps, à l’automne, des activités telles que les Vendanges de Montmartre (Vendanges) et la Nuit Blanche, un festival d’art et de divertissement qui se déroule toute la nuit et qui voit les gens se presser dans les rues pour des spectacles gratuits, font revivre la ville de manière inoubliable.

Le printemps marque le début de la saison des festivals de jazz pour la région. Le Festival Banlieue Bleues, qui commence généralement en mars et se déroule tout l'été. Ainsi que le festival de jazz de St-Germain-des-Prés commence généralement en mai.

Quelle est la météo générale de Paris?

Paris a généralement des hivers froids et légèrement humides, avec des températures élevées oscillant autour de 4.5 degrés Celsius et des basses autour de 1.7 degrés Celsius. Mars et avril sont également froids. Ce n’est qu’en mai que commence le dégel, les températures augmentant lentement. Les étés peuvent être chauds et humides, mais ils sont généralement agréablement chauds, avec des températures rarement supérieures à 27 degrés.

Quatre saisons de Paris

Le printemps et l'été sont les saisons les plus célèbres de Paris. Les Parisiens profitent pleinement de leur ville au printemps, tandis que beaucoup partent en vacances l'été – laissant la ville bondée de visiteurs.

Faites les réservations préalables car, pendant les vols de printemps et d'été, les hôtels sont généralement coûteux.

Printemps

Paris au printemps vous offre les superbes fleurs saisonnières et les escapades de Pâques. Le printemps est une période incroyablement populaire pour le tourisme. La réservation anticipée est donc cruciale si vous souhaitez faire une bonne affaire.

Événements à apprécier au printemps:

Si vous êtes un fan de sport, l’Open de France débute la troisième semaine de mai.

Début d’avril, le marathon de Paris descend dans les rues, des milliers de personnes parcourant 42 Kilomètres dans la Ville des lumières.

Des dizaines des meilleurs musées de Paris restent ouverts jusqu’à minuit au printemps, proposant des événements spéciaux, des concerts et des programmes pour les enfants.

Été

L’été est le moment idéal pour explorer la capitale française si cela ne vous dérange pas de partager la ville avec des centaines et des milliers d’autres visiteurs et que vous aimez l’idée de longues journées et nuits reposantes à un moment où la ville est la plus confortable.

L'été est le moment idéal pour explorer la capitale française si cela ne vous dérange pas de partager la ville avec des centaines et des milliers d'autres visiteurs et que vous aimez l'idée de longues journées et nuits reposantes à un moment où la ville est la plus confortable.

Événements à apprécier pendant l’été:

Chaque année, le 21 juin, la Fête de la Musique transforme chaque recoin de la ville en une salle de concert en plein air.

Le 14 juillet, l’un des jours fériés les plus populaires au monde, est célébré avec des défilés, des feux d’artifice et plus encore.

Le Festival Chopin du Parc de la Bagatelle offre un cadre luxuriant pour la série de concerts classiques en plein air, mettant en valeur et célébrant la musique du célèbre compositeur polonais.

Les Français célèbrent la musique le plus long jour de l’année, avec des groupes live et des concerts gratuits dans les rues de Paris et au-delà.

Automne

Si vous êtes amateur d’art ou de livres, la saison d’automne vous convient le mieux. L’automne peut être assez froid et les journées sont courtes, mais les feuilles tournantes rendent ces promenades le long de la Seine beaucoup plus spectaculaires.

Événements à apprécier pendant l’automne:

Ne manquez pas les Vendanges de Montmartre, un festival qui se déroule dans le dernier vignoble de Paris.

La ville célèbre la Nuit Blanche pendant le premier week-end d’octobre lorsque les galeries et autres espaces artistiques restent ouverts aux visiteurs tard.

Hivers

L’hiver est une période vibrante et colorée à Paris et le moment idéal pour réserver un voyage en famille. La plupart des grands magasins les plus luxueux de la ville ont des vitrines spectaculaires qui offrent une atmosphère festive à toute la ville.

Événements à apprécier pendant les hivers:

Chaque année, vers la fin du mois de novembre, les Champs-Elysées allument ses éblouissante lumière de Noël pour attirer les touristes et visiteurs.

Global Art Fair présente des œuvres du 19ème siècle et des photographies modernes de plus de 100 exposants au Grand Palais.

Un festival de musique qui met en valeur le travail d’artistes d’Afrique et des Caraïbes à travers une série de concerts, d’ateliers et de masterclasses. Tenu dans divers lieux autour de Paris de mi-novembre à fin décembre.

Vous pouvez rejoindre les hordes festives des Champs-Elysées alors qu’elles sonnent le Nouvel An en regardant le spectacle sur l’Arc de Triomphe.

Paris est dans la liste de la plupart des touristes à cause de la Tour Eiffel et du musée du Louvre. Paris vous laissera fasciné et désireux d'en savoir plus pour son architecture, son histoire et sa mode.