Murder Falcon – Un comics des éditions Delcourt

Murder Falcon est le dernier comics de Daniel Warren Johnson, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2020. Un récit complet dans lequel l’auteur d’Extremity ose entremêler ses deux grandes passions, la bande dessinée et le métal !

Dans la rue, au milieu des immeubles, un monstre surgit. Des hommes, des femmes et la police tentent de fuir. Un char arrive vers le monstre, prêt à ouvrir le feu. Mais les soldats n’ont pas le temps de réagir, que la créature gigantesque broie, de ses dents, le devant du char. C’est alors qu’une camionnette bleue débarque, à toute vitesse. Le pied sur la pédale, un homme freine et s’arrête sur les lieux du carnage. C’est un homme au cheveu long, blond, un peu costaud, du nom de Jake qui en sort déterminé. Alors que le monstre s’apprête à dévorer une mère et son enfant, Jake intervient, expliquant à la créature que ces êtres vivants sont sous sa garde. Puis, il ajuste sa guitare électrique pour jouer quelques notes de métal. Des éclairs surgissent de la guitare. C’est à ce moment qu’un être spectaculaire, anthropomorphique, apparaît, prêt à combattre le monstre.

Le comics se lit assez facilement, avec un scénario assez classique, présentant une entité qui choisit un homme tout à fait banal, pour, à travers lui et des pouvoirs, sauver la Terre d’une invasion de monstres. En effet, la vie de Jack, ancien guitariste d’un groupe de métal qui s’est dissous, n’a rien de spécial, l’homme se laisse abattre, ressassant toujours le passé. Alors tout bascule, le jour où Jack voit un monstre détruire son appartement et un étrange personnage lui demander de jouer pour qu’il puisse combattre la créature. La bande dessinée est sans surprise, mais elle est originale, bien menée et pleine de scènes de combat et de Heavy Metal, ce qui plaira à tous les fans du genre. Les personnages sont attachants, touchants et drôles. Le dessin est plaisant, fluide et dynamique, offrant un univers assez coloré et agréable à découvrir.

Murder Falcon est un comics des éditions Delcourt, un récit complet qui mêle les deux grandes passions de l’auteur, offrant une histoire surprenante, au scénario classique, entre Heavy Metal et invasion de monstres.