My Way – La nouvelle eau de parfum Giorgio Armani

Avec sa nouvelle fragrance My Way, Giorgio Armani nous embarque dans un voyage sensoriel absolument divin. Un véritable coup de cœur dont j’avais envie de vous parler.

My Way est un bel hommage à la féminité. La bouteille est superbe, sans fioriture. Tout en transparence, elle renferme l’eau de parfum de couleur rose. Le bouchon quant à lui est très élégant. Il ressemble à un talisman de par sa forme et sa couleur bleue. La marque est incrustée sur le bouchon, qui est lui-même entouré d’un ruban en satin bleu, véritable clin d’œil au couturier.

My Way : un parfum élégant & intemporel

Il y a des parfums intemporels que l’on n’oublie pas. My Way en fait clairement partie. Son odeur florale transparaît et rassure. Quant aux touches subtiles de vanille, elles apportent un peu de sensualité à la fragrance. Le sillage est équilibré, assez addictif également, grâce aux différentes notes olfactives qui se mélangent à merveille.

Les notes olfactives

Bergamote de Calabre & Fleur d’oranger d’Égypte en notes de tête

Jasmin & Tubéreuse d’Inde en notes de cœur

Vanille de Madagascar, Bois de cèdre de Virginie & Musc Blanc en notes de fond

Lorsqu’on regarde de plus près les ingrédients qui composent My Way, on comprend que la beauté de la nature a beaucoup inspiré le créateur. À commencer par les matières premières récoltées avec soin aux 4 coins du Monde et le fait que la bouteille soit rechargeable.

Mon ressenti sur le parfum

Je savais que j’aimerais le parfum car je suis amoureuse de jasmin. Mais je ne m’attendais pas à autant d’authenticité. Il met en avant toutes les qualités que possèdent les femmes et dont elles n’ont pas forcément conscience : douceur, authenticité, sensualité.

Les amoureuses de fleur d’oranger vont être conquises et je sais que vous êtes nombreuses. La bergamote ajoute un petit coup de fouet au tout, toujours de façon subtile. Enfin, j’ai été bluffée par toute la communication autour du parfum. Cette recherche de paix intérieure grâce au voyage me parle énormément.

Cela ne fait aucun doute, My Way est une fragrance proche des femmes, à la tenue incroyable qui risque bien d’en envoûter plus d’un(e)s.

Pour vous l’offrir, rendez-vous chez Marionnaud (en ce moment – 25 % sur les parfums)