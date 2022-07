Cache-cache – Ed. Flammarion

Cache-cache est un petit album souple de la collection Les histoires du Père Castor, des éditions Flammarion, paru en mai 2022. Un conte de Zemanel et illustré par Rosalinde Bonnet, rythmé et amusant, présentant deux oursons qui s’apprêtent à jouer à cache-cache.

Ourson et Oursonne sont frère et sœur. Les deux animaux ne se quittent jamais, ils sont ensemble pour dormir et pour s’amuser. Le jour est à peine levé, que les oursons jouent déjà à cache-cache dans la montagne. Ourson compte, devant un tronc d’arbre, tandis qu’Oursonne part se cacher. Le nez en l’air, le frère se demande où est sa sœur. Il est tout excité, il bouscule les papillons et file droit sur un buisson. Le feuillage frémit… Il pense que ça frémit, c’est que sa sœur est cachée derrière… Aussitôt, Ourson fait un bond. Mais derrière le buisson, il trouve Lapin en train de ronger une pomme de pin !

Le conte est plaisant, amusant, invitant les jeunes lecteurs à suivre deux oursons adorables, dans leur jeu. En effet, c’est une véritable partie de cache-cache qui est à découvrir, avec le frère qui cherche partout sa sœur. De l’engouement, de l’impatience, de la surprise et de capitulation sont au retrouver au cœur de ce jeu, que tout le monde connaît. Le récit est rythmé, entre dialogues et répétitions, il est aussi captivant, avec cet ourson qui recherche à chaque tour sa sœur, offrant du suspense et des rebondissements. L’histoire se veut aussi encourageante et respectueuse, avec un texte doux et vivant, des personnages attendrissants et attachants. Le dessin est doux et joliment coloré, présentant une faune et une flore somptueuse.

Cache-cache est un joli conte, paru aux éditions Flammarion, dans la collection Les histoires du Père Castor. Un livre souple qui propose une belle histoire rythmée, qui donne envie de jouer, de s’amuser, de partager, de découvrir, de s’aventurer…

