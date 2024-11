Calculette – Quand l’apprentissage des chiffres devient un jeu d’enfant

Publié aux Éditions Les Grandes Personnes, « Calculette » de Jérémie Fischer est un livre jeunesse à la fois ludique et pédagogique qui permet aux enfants de découvrir les chiffres de manière interactive. A travers des illustrations créatives et des découpes astucieuses, chaque page invite les jeunes lecteurs à s’amuser tout en apprenant à compter.

La voici, la voilà : la nouvelle pépite des Éditions Les Grandes Personnes ! À chaque nouveau livre entre les mains, on s’attend toujours à une originalité tant sur le fond que sur la forme. Et une fois de plus, « Calculette » de Jérémie Fischer ne déçoit pas. Ce livre invite les enfants à découvrir les chiffres de manière ludique et astucieuse, en comptant non pas simplement les nombres, mais en explorant les détails visuels qui les accompagnent. Un petit ouvrage en carton à spirale, aux couleurs vives et captivantes, qui ne manquera pas de séduire petits et grands.

Notre avis sur le livre « Calculette »

Après avoir proposé les livres « Emplettes » et « Alphabet », l’auteur revient avec « Calculette », un ouvrage qui reprend le même concept.

Tout d’abord, nous avons été séduits par son format unique, qui se distingue complètement de ce que l’on retrouve habituellement dans les livres pédagogiques. En effet, l’auteur invite les enfants à apprendre à compter de manière ludique, simplement en observant et en comptant les illustrations cachées sur chaque page. Pas de panique, chaque détail du livre a été pensé avec soin : quel que soit la page que l’on tourne, tout a été conçu pour captiver l’attention des plus jeunes. La technique de découpe est particulièrement impressionnante, car elle permet d’intégrer chaque chiffre de manière fluide et inventive. En tournant la page, des illustrations correspondant au chiffre annoncé apparaissent, invitant les enfants à compter de manière interactive.

Les dessins, colorés et variés, plairont sans aucun doute aux enfants : des formes géométriques, des animaux, des objets… Il y en a pour tous les goûts. Nous avons particulièrement apprécié l’idée d’encourager les enfants à compter avec leurs doigts sur le livre, ils auront l’impression d’utiliser une véritable calculatrice. C’est à la fois ludique et ingénieux ! Enfin, ce que nous apprécions particulièrement avec les Éditions Les Grandes Personnes, c’est leur capacité à collaborer avec des auteurs et des illustrateurs de talent, qui n’hésitent pas à sortir des sentiers battus pour créer des livres à la personnalité forte. « Calculette » en est un parfait exemple.

« Calculette » est une véritable pépite, alliant esthétique et apprentissage. Grâce à la simplicité ingénieuse et à son approche visuelle captivante, ce livre est un incontournable pour éveiller les plus jeunes à l’univers des chiffres, tout en nourrissant leur curiosité et leur imagination.

