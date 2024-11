Typology et le Groupe GM : une alliance éco-responsable pour l’hôtellerie

Surprenant et enthousiasmant à la fois, le Groupe GM – expert reconnu dans l’univers des produits d’accueil hôteliers – annonce sa collaboration avec la réputée marque de cosmétiques Typology. Ensemble, ils lancent la toute première ligne hôtelière de Typology. Nous avons eu la chance de découvrir en avant-première une partie des produits qu’elle propose : des soins sains, aux formulations simples et des packagings minimalistes.

Typology attire de plus en plus les amateurs de cosmétiques clean, séduits par son approche éthique et responsable.

L’authenticité de Typology au service de l’hôtellerie

Pour développer sa première ligne hôtelière, Typology s’est associée au Groupe GM, spécialiste dans l’industrie des produits d’accueil. Et quelle bonne idée ! Typology incarne une approche authentique et transparente, tant dans l’image de sa marque que dans la qualité de ses soins. Ce qui nous séduit particulièrement chez FranceNetInfos, c’est l’engagement de Typology à proposer des produits simples et efficaces, avec des compositions naturelles et un design minimaliste. Nous apprécions également son fort engagement pour la durabilité. Quant aux formulations, elles sont soigneusement travaillées, axées sur l’essentiel.

Le mantra de Typology : le naturel avant tout !

Qu’en est-il concrètement ?

Concrètement, cela veut dire que Typology va se retrouver dans les salles de bains de chanceux voyageurs. Et on ne peut s’empêcher de remarquer à quel point les packagings sont parfaitement adaptés à cet univers. Les couleurs monochromes, à la fois neutres et élégantes, apportent une touche raffinée.

Des odeurs délicieuses

Nous avons pu découvrir plusieurs produits, dont un gel douche, un shampoing et son après-shampoing. Et là, coup de cœur pour leur gamme « Vitamine E + Extrait de camélia ». Les fragrances sont à la fois subtiles et réconfortantes. Le jasmin, doux et gourmand, se distingue dès les premières notes, déposant une empreinte douce et agréable sur les cheveux. La vanille, quant à elle, ajoute une note chaleureuse au tout.

Cette gamme hôtelière semble idéale pour offrir aux voyageurs un moment de détente bien mérité après une journée bien remplie.

Des soins aux compositions irréprochables

Quand on pense Typology, on pense immédiatement à produits aux compositions irréprochables. Et c’est justement ce qui fait la différence. Les formules de cette collection hôtelière ont été dermatologiquement testées, garantissant qu’elles sont sans sulfate, sans silicone, sans PEG et bien entendu, véganes. Mieux encore, 98 % des ingrédients qui composent ces soins sont d’origine naturelle. De plus, impossible de ne pas évoquer les packagings, qui sont également à la hauteur des engagements de la marque : éco-responsables et conçus pour minimiser l’impact environnemental. En prime, la marque présente désormais les produits dans des distributeurs à pompe, ce qui permet d’éviter tout gaspillage. Une approche résolument responsable qui fait écho à nos attentes d’une consommation plus réfléchie.

Nous validons à 1000 % la collaboration de Typology avec le Groupe GM pour cette première ligne de cosmétique hôtelière. Elle permettra d’offrir davantage de produits clean aux clients du groupe, tout en respectant leurs exigences, notamment en matière de soins élégants qui sauront séduire les voyageurs en quête de sensorialité.