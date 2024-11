MOBS – La vie secrète des monstres de Minecraft – Tome 4

La série pleine d’humour Mobs La vie secrètes des monstres de Minecraft se poursuit avec ce quatrième tome, Nether farceur, paru aux éditions Glénat, en octobre 2024. Un album de Frigiel et Piratesourcil, qui propose de découvrir la vie secrète des Mobs, à travers plus de 40 pages de gags !

Deux aventuriers prennent du bon temps, allongés par terre, près d’un arbre et d’une ruche. L’un d’eux se demande si ce n’est pas risqué de faire la sieste près d’un nid d’abeilles. Le deuxième répond que pour les abeilles, il ne sait pas trop, mais que pour leur compagnon c’est moins sûr ! L’aventurier à lunettes arrive, en demandant pardon de déranger. Mais il profite que ses compagnons ne fassent rien, pour leur demander quelque chose. Il a une question à leur poser. Le premier aventurier souffle à l’autre que leur ami va encore essayer de les faire passer pour des idiots, avec des devinettes compliquées. C’est alors que l’aventurier à lunettes présente un bloc violet. Le premier aventurier affirme qu’il s’agit d’un bloc pour faire des maisons, comme n’importe quel bloc ! L’aventurier intello explique qu’il s’agit de l’obsidienne, avant de demander à quoi ça sert…

C’est reparti pour de l’aventure, des combats, des quêtes, des rencontres et de l’humour. En effet, les aventuriers sont toujours présents, tout comme les endermen, piglins, blazes et autres mobs. L’univers est toujours aussi plaisant, amusant et déjanté, avec ces mobs maladroits et bêtes. Ainsi, ils offrent des scènes et situations cocasses voire improbables, pour le plus grand plaisir de tous. La bande dessinée offre un moment de lecture plaisant et drôle. Elle suggère de sortir de son quotidien, pour aller voir vers Minecraft ce qu’il peut bien se passer. Les gags, généralement d’une planche, offrent de bons moments de rigolade, pour une lecture simple et une plongée déjantée dans l’univers de Minecraft qui se révèle toujours plus. Le dessin reste simple, avec un trait expressif et un univers coloré.

Nether farceur est le quatrième tome de la série humoristique Mobs, La vie secrète des monstres de Minecraft, des éditions Glénat. Un album plein d’humour qui propose de suivre des aventuriers et des créatures de Minecraft à travers leur quotidien déjanté !