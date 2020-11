Calendrier de l’avent M&M’S 3D 2020

Si pour certaines personnes il est trop tôt pour penser à Noël, d’autres sont enveloppés de cette atmosphère joyeuse et festive depuis Octobre ! C’est donc la période idéale pour choisir le ou les calendriers de l’avent qui nous accompagneront en décembre. Cette année, M&M’s a lancé son premier calendrier de l’avent 100% M&M’s dans un format 3D original.

Un calendrier de l’avent 100% M&M’s

Cela fait déjà plusieurs années que l’on peut découvrir des M&M’s dans nos calendriers de l’avent. Cependant, ils font parti d’un mélange avec d’autres douceurs comme des mini Mars, Milky Way et autres. Si pour certaines personnes c’est un bon compromis, les fan de M&M’s seront ravi·e·s de découvrir cette année un calendrier de l’avent entièrement M&M’s. En effet, pas de partage d’espace en 2020, M&M’s prend l’exclusivité des 24 cases pour nous proposer ses petites confiseries colorées.

En plus de consacrer un calendrier de l’avent entier à nos confiseries préférées, M&M’s a particulièrement travaillé le concept de l’objet. Il s’agit en effet d’un calendrier de l’avent 3D qui, au fil de l’ouverture des cases, créé une histoire visuelle de Noël. Sans non plus révolutionner le concept, le calendrier de l’avent M&M’s propose un décor enchanteur aux couleurs de la marque. Le jaune orangé convient parfaitement au paysage chaleureux d’un noël sous la neige. Des sapins prédécoupés permettre de tenir le couvercle ouvert et garder ce décor toujours visible.

En ouvrant chaque case du calendrier, on dévoile une petite image en lien avec nos personnages chocolatés préférés. Le jour de Noël, en plus d’avoir une surprise sucrée plus importante, on dévoile le point final de cette jolie scène de Noël. Ainsi, le calendrier de l’avent M&M’s accompagne vraiment chaque jour de l’avent pour patienter jusqu’à Noël, en créant une jolie petite histoire visuelle.

Quel contenu espérer ?

Je n’ai pas envie de vous dévoiler l’intégralité du contenu car je trouve ça dommage de vous gâcher la surprise. Cependant, vous pouvez vous attendre à retrouver les produits phares du catalogue M&M’s France. Pas de grande nouveautés ni de produits inédits, mais on se régale des variétés stars M&M’s chocolat, peanut et crispy. Cela enlève un peu à l’aspect “variété” puisque plusieurs cases contiennent les mêmes produits. Toutefois, on les adore complètement, donc au final, on ne s’en plaint pas ! Au contraire, ça enlève la frustration des autres années à ne pas en avoir assez. Ils sont présentés dans des petits sachets, et libre à vous de les partager ou les garder pour vous !

Vous pouvez retrouver ce calendrier de l’avent inédit en moyenne et grande surface au prix moyen de 11,90€.