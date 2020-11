Soupline se réinvente et s’engage pour la planète

Soupline, grande marque française d’adoucissants, offre depuis plus de 50 ans, des moments de bonheur et de douceur, à toute la famille. Cette année, Soupline innove et s’engage pour la planète, à travers une nouvelle gamme d’adoucissants Soupline Douceur d’Origine Végétale, le tout une bouteille recyclée et recyclable.

Fondée en 1970, Soupline, marque française d’adoucissants fabriqués en France, accompagne au quotidien, les familles, à travers des produits doux et parfumés, pour conserver les vêtements de chacun. Des produits qui parfument délicatement, apportent de la douceur et de la fraîcheur aux fibres, pour une protection des vêtements.

Cette année Soupline innove avec sa nouvelle gamme Soupline Douceur d’Origine Végétale qui présente une formule plus saine pour la planète. Une recette biodégradable à 89%, inédites et translucides, avec 98% d’actifs d’origine végétale, offrant ainsi un engagement responsable. Testées dermatologiquement, les trois nouvelles formules continuent de prendre soin du linge, des vêtements, même les plus délicats. La douceur, la fraîcheur et le délicat parfum sont toujours saisissants et plaisants. La formule se présente dans des bouteilles transparentes, issues de plastique recyclé, le bouchon et la bouteille sont 100% recyclables.

Trois parfums sont à retrouver Fleurs blanches, Fleurs de Lin et Roses, présentant une touche de douceur et de nature, pour ces adoucissants à la formule biodégradable. Les produits éco-responsables engagent ainsi la marque dans une nouvelle démarche, engagée pour un approvisionnement responsable et écologique. Une formule concentrée, qui retrouve les doses, sur le côté de la bouteille, permettant ainsi de doser correctement et sans excès. Le bouchon permettant de mesurer correctement la dose à mettre dans la machine à laver.

