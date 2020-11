Calendrier de l’Avent DECLEOR 2020 : La magie des huiles essentielles

Le calendrier de l’Avent DECLEOR 2020 va combler les adeptes d’aromathérapie. Dans un format généreux, il nous embarque à la découverte de 24 surprises afin d’en apprendre davantage sur les bienfaits des huiles essentielles. Un beau cadeau de Noël en avance !

FranceNetInfos est ravi d’avoir le calendrier de l’Avent DECLEOR 2020 entre les mains. Sa taille imposante en dit long sur son contenu, puisqu’il se compose de 24 produits en format Vente ou Deluxe. De quoi profiter de délicieux soins pendant plusieurs mois, et de se faire un vrai avis sur la marque.

Nous avons été surpris par son esthétisme qui mise sur les bienfaits des huiles essentielles avec de très jolies plantes et fleurs qui habillent le calendrier avec élégance. Bien sûr, nous retrouvons quand même quelques touches scintillantes, avec ces paillettes et étoiles couleur or, qui font penser aux fêtes. Un personnage en combinaison dorée nous invite à explorer ce que renferme le calendrier, à la découverte des essentiels de la marque.

Sa forme hexagonale est tout aussi originale. Quant aux couleurs, elles se mélangent à merveille. Au programme, 4 formats vente et 20 formats Deluxe. Des soins visage, des lotions tonifiantes, une BB crème, des baumes de nuit, des gels douche ou encore de délicieuses lotions. De quoi affronter l’hiver en beauté, au cœur d’une bulle de réconfort !

Il est proposé au prix de 96 €.

Pour découvrir les produits DECLEOR, rendez-vous ICI.

Et pour ceux qui souhaitent connaître le contenu du calendrier, le voici :

1. Soin fluide argile blanche Romarin Officinal (50 ml)

2. Gant nettoyant en microfibres

3. Masque argile noire Romarin Officinal (15 ml)

4. Gel douche et bain Rose d’Orient (50 ml)

5. Antidote (10 ml)

6. Gel nettoyant argile noire Romarin Officinal (50 ml)

7. Lotion tonifiante Néroli Bigarade (15 ml)

8. Crème ambrée Mandarine Verte (15 ml)

9. Baume de nuit Rose d’Orient (2,5 ml)

10. Gel douche & bain Lavande fine (50 ml)

11. Aromessence Néroli Bigarade (0,7 ml)

12. Crème légère Néroli Bigarade (15 ml)

13. Gel yeux bleuet (15 ml)

14. Gommage 1000 grains Pamplemousse (50 ml)

15. Lait fondant corps Néroli Bigarade (50 ml)

16. Mousse nettoyante Néroli Bigarade (50 ml)

17. Crème délicate Lavande fine (15 ml)

18. Baume de nuit Lavande fine (2,5 ml)

19. Gel Douche & Bain Néroli Bigarade (50 ml)

20. BB crème SPF15 Néroli Bigarade (15 ml)

21. Baume cica-botanic Eucalyptus (15ml)

22. Baume de nuit Néroli Bigarade (2,5 ml)

23. Crème mains & ongles Magnolia blanc (50 ml)

24. Origan vert poudre nettoyante (50 ml)

Joyeux Noël à tous !