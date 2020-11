Castelmaure – Un récit choral poétique des éditions Delcourt

Castelmaure est une bande dessinée de Lewis Trondheim et Alfred, parue aux éditions Delcourt, en octobre 2020. Un récit choral poétique, dramatique, drôle et au graphisme sur les airs d’un conte médiéval pour adultes.

Dans la forêt, en pleine nuit, une sorcière attend, cachée derrière un arbre. Elle voit un lapin passé, elle sourit. Avec une paille, elle prend dans un flacon, une substance, qu’elle disperse, par la suite, autour du petit lapin. Apeuré, l’animal s’arrête d’un coup. Autour de lui, des plantes poussent, les arbustes forment ainsi une cage autour du lapin. La sorcière n’a plus qu’a passée sa main, au-dessus, pour attraper l’animal et le tuer, pour ensuite lui arracher les yeux. Une fois ce geste accompli, elle met les yeux dans sa sacoche et pend le lapin mort à sa ceinture. Alors qu’elle repart, elle entend un craquement derrière elle. Bientôt la silhouette d’un petit garçon apparaît. La sorcière prend peur et s’enfuit en courant… Mais le petit garçon s’approche de plus en plus. Alors, avec la même potion et le même sortilège que pour le lapin, elle s’enferme autour d’arbuste, pour échapper à l’enfant terrifiant.

Le mythographe écoute une nouvelle histoire autour de cette sorcière dans la forêt, ainsi, il prend des notes, pour en faire un récit plus dense, afin de réunir contes et légendes populaires. L’homme arpente les chemins du pays, pour collecter toutes ces histoires et les retranscrire. Depuis plusieurs années, il s’est mis enquête de retrouver le roi Eric. Il l’a cherché pendant des années, pour finir par s’égarer et devenir un errant. Mais son destin va être étrangement lié à celui du roi disparu. En effet, plusieurs personnages, plus ou moins étranges, sont présentés dans différents chapitres, permettant un découpage efficace et plaisant. Des héros qui vont, petit à petit apporter la vérité sur Castelmaure et la disparition du roi Eric. La bande dessinée se lit facilement, entrainant le lecteur dans une légende effroyable, étrange et captivante, entre magie et amour, malédiction et disparition. Le dessin est plaisant, plutôt simple, néanmoins efficace, avec un air de conte médiéval appréciable.

Castelmaure est un conte médiéval captivant, des éditons Delcourt. Un récit complet plein de mystère, de magie et de malédiction, autour d’un roi disparu et de sa descendance, une histoire fantastique bien menée et surprenante et fascinante.