C’est aux éditions Gründ, en septembre 2020, qu’est paru le livre jeunesse, 60 façons de réduire son empreinte plastique. Un guide pratique qui invite les jeunes lecteurs à résoudre le problème du plastique et sauvegarder ainsi, tous les jours, un peu plus la planète.

C’est par un sommaire très complet que débute le livre, présentant ainsi le plastique qui est omniprésent, la foule de problèmes que cela entraîne, les idées pour un avenir meilleur et les actions à mener. Les enfants découvrent donc, dans un premier temps, le plastique que nous utilisons de très nombreuses fois par jour. Ainsi, des questions sont posées autour de cette matière qui semble indispensable, afin d’interpeler les plus jeunes.

Le livre est plutôt bien construit, dévoilant les problèmes, pour mieux comprendre pourquoi il faut agir et apporte aussi les solutions, pour mener des actions durables et efficaces sur ce problème écologique. Les différentes parties viennent dans ce sens présenter les problèmes et les solutions, pour arriver à faire des efforts chaque jour et partout. En effet, les jeunes lecteurs vont devoir s’occuper de leur chambre, mais aussi de leur armoire, de la salle de bains, des repas, des restaurants, du supermarché, de l’école, de la communauté…

Les actions à mener sont nombreuses, aussi le guide pratique en présente une soixantaine, réalisable par les enfants, aidés de temps à autre par les parents, afin de tous se mobiliser pour la planète. Une réduction du plastique au quotidien, qui devient un défi intéressant pour les enfants, pour respecter l’environnement et ne pas laisser de trace derrière soi ! Les explications sont simples et claires, accompagnées d’illustrations et photographies, apportant un brin d’humour à cet ouvrage pourtant très sérieux.

60 façons de réduire son empreinte plastique est un guide pratique, des éditions Gründ, pour les enfants, leur proposant de comprendre le problème du plastique et de leur apporter des solutions pour agir au quotidien à travers des défis, pour sauvegarder la planète.