Sephora collection – Le calendrier de l’Avent 2020

Sephora, chaîne de distribution de produits de beauté et de soins, partout en Europe et aux Etats-Unis, présente, pour patienter jusqu’à Noël, de superbes calendriers de l’Avent. Il y a trois calendriers de l’Avent Sephora et six autres de marque différente, des univers différents, adaptés à toutes les attentes, pour tester, découvrir, changer ou collectionner les produits de beauté et de soins.

Pour cette fin d’année, France Net Infos vous propose de découvrir le calendrier de l’Avent Sephora collection Wild Wishes. Le coffret est spectaculaire, avec un graphisme exotique, coloré et dépaysant. Un brin décalé avec les calendriers des années précédentes, il est joyeux, pittoresque, parfait pour finir cette fin d’année avec l’envie de voyage. Un esprit tropical saisissant, avec un trait moderne et dynamique. Insérée dans un étui, la boîte se dévoile avec l’aide de deux rabats. Ainsi apparaissent de jolies cases numérotées et colorées, à ouvrir au fil des jours, du mois de décembre. Le même graphisme, les mêmes couleurs et cet univers fascinant sont à retrouver sur chacune des cases de toutes tailles.

La première fenêtre cache un flacon de vernis à ongles de 5ml, Color hit dans la teinte L43, It girl. Un rouge foncé, intense et éclatant, qui offre une belle tenue, sur plusieurs jours. Le design rond est très plaisant et adorable.

Une petite pince à cheveux est à découvrir dans la deuxième case, sur le côté de la boîte. Une pince dorée, parfaite pour attacher rapidement ses cheveux, tout en restant festive, en cette période de fin d’année.

La fenêtre numéro trois présente un tube de 15ml du Gommage éclat visage. Un produit de soins, formulé avec 97% d’ingrédients d’origine naturelle, le gommage exfolie et lisse la peau en douceur, en la débarrassant des impuretés et des cellules mortes. Le teint devient plus lumineux, avec un grain de peau plus affiné.

Dans la quatrième case se trouve une ombre à paupières dans un flacon de 1,2g, dans la teinte 216 Gilrs Night Out. Une jolie couleur dorée, superbe pour les fêtes à venir et pour le mois de décembre, afin de s’essayer au maquillage. Le regard est ainsi scintillant et vibrant, doucement intense…

La cinquième fenêtre, sur le côté de la boîte, cache une étoile effervescente, un cube pour le bain parfumé. La belle étoile se dissout facilement dans le bain, pour un doux moment de plaisir, empreint de parfum sucré et délicieux.

Des masques pour les yeux, au concombre sont à découvrir dans la sixième case. Une nouveauté Sephora, qui vient au secours de tous les regards, pour une efficacité rapide. Les masques sont anti-poches, anti-cernes, hydratant et lissant, pour embellir tous les regards.

Dans la septième case se trouve un petit crayon pour les yeux, dans la teinte noire, pour souligner intensément le regard. Un incontournable de la beauté, qui trouvera sa place dans un sac à main, ou dans la trousse de toilette, pour le week-end.

La huitième fenêtre dévoile un petit tube de 10ml de Super hydratant jour, une solution pour hydrater efficacement la peau. A appliquer matin et soir, la crème est douce et pénétrer facilement dans la peau, pour la sublimer.

Un deuxième vernis à ongles, dans un flacon de 5ml est à retrouver derrière la neuvième fenêtre. Une couleur plus douce, la teinte 140 Enchanted world, qui s’applique facilement et offre une belle tenue, pour quelques jours.

Dans la dixième case se cachent deux pochettes avec des lingettes dissolvantes express, à l’extrait de pêche blanche. Idéales, à transporter pour le week-end, ou en soirée, elles permettent de retirer rapidement et efficacement le vernis sur les ongles.

La case numéro onze dévoile un petit miroir de poche, toujours utile et pratique, qui trouvera sa place, dans un sac à main, une pochette, ou même un porte-monnaie. Aux couleurs et illustrations dorées de la collection de cette année, le miroir de poche est adorable.

La douzième fenêtre révèle un patch nez charbon, un extracteur de points noirs. Le patch est facile à appliquer, et agit efficacement pour se débarrasser des points noirs, mais aussi pour désincruster les pores, éliminer les impuretés et l’excès de sébum, afin d’obtenir une peau lisse, nette et matte.

Une deuxième étoile effervescente pour le bain est à découvrir dans la case numéro treize. Un nouveau moment de bonheur et de douceur, le tout transporté par un doux et envoûtant parfum.

Derrière la quatorzième fenêtre se cache un petit flacon de 25ml d’eau micellaire démaquillante. Une formule avec 90% d’ingrédients d’origine naturelle, pour débarrasser la peau des impuretés et éliminer efficacement le maquillage du visage et des yeux, en laissant une peau nette et matifiée.

Dans la quinzième case se trouve une capsule de crème de douche Lagon. Un format pratique, à emporter partout, qui laisse un doux parfum, sur la peau fraîche et légèrement parfumée.

La seizième case dévoile un masque lèvres karité, hydratant et lissant. Un soin plaisant, à appliquer facilement. Après quinze minutes, l’excédent est à pénétrer dans l’épiderme avec un massage doux. Les lèvres sont hydratées et apaisées, laissant des lèvres plus douces et belles.

Un rouge à lèvres est à retrouver derrière la dix-septième fenêtre, dans la teinte 36 Spring break. Une texture glissante et confortable, une couleur matte et puissante, qui ne dessèche pas, pour des lèvres sublimées.

La case numéro dix-huit renferme un élastique à cheveux, brillant, comme avec des paillettes. Toujours utile, il se met au poignet, comme un bracelet et permet d’attacher facilement ses cheveux, si besoin.

Une deuxième capsule de crème de douche est à retrouver derrière la dix-neuvième fenêtre. Un moment de bonheur, avec un doux parfum de fleur de coton, un classique que l’on aime à retrouver et toujours pratique à emmener en week-end, dans la petite trousse de toilette.

La vingtième case cache un baume à lèvres coco, un stick de 3,5gr, qui offre une texture fondante, facile à appliquer, qui va nourrir et prendre soin des lèvres au quotidien. Le baume coco va apaiser les lèvres abîmées par le froid.

Derrière la vingt-et-unième fenêtre se trouve une petite lime à ongles, toujours utile et pratique avec son petit format. Elle reste aux couleurs de la collection, avec un joli caméléon rose, et des rayures noirs et blanches.

La vingt-deuxième case dévoile un masque nez ananas, facile à appliquer, qui s’adapte aux contours du nez, afin de resserrer les pores, avec sa formule enrichie à l’extrait d’ananas d’origine naturelle. Un soin purifiant et désincrustant, pour affiner le grain de peau.

Un deuxième élastique pour mes cheveux est à retrouver derrière la fenêtre numéro vingt-trois, pareille au premier, il reste pratique, utile et beau, festif avec ses paillettes.

Enfin, la vingt-quatrième case révèle un mini rouge velouté, sans transfert, de teinte 01, Always red. Un rouge intense, mat, glamour, avec une formule légère, agréable à porter, une texture veloutée et une longue tenue parfaite. De nouveau, un incontournable, pour les fêtes de fin d’année.

Le calendrier de l’Avent Sephora collection Wild Wishes est un coffret coloré, exotique, très plaisant et dépaysant visuellement. Une grande boîte qui renferme vingt-quatre surprises diverses et variées, pour faire plaisir ou se faire plaisir, en attendant Noël, et ainsi prendre soin de soi ou des autres, avec du maquillage, des produits de soins et de beauté, ainsi que des accessoires. Un calendrier toujours agréable à retrouver, pour tester, découvrir ou redécouvrir quelques nouveautés ou grands classiques.

