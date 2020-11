Kim Traüma – Silicon Carne

Silicon Carne est le premier tome d’un troisième spin off de la série à succès Freak’s Squeele, intitulé Kim Traüma. Une bande dessinée parue en octobre 2020, aux éditions Ankama, de Florent Maudoux et Rebecca Morse, qui présente trois histoires.

Vue du ciel, l’activité humaine présente une sorte de réseau qui ressemble à une carte I.R.M. d’un cerveau en pleine ébullition. Ces connexions permettent aux super-héros d’exister, partout au milieu des gens normaux. Les super-héros ne sont ni les meilleurs, ni les plus mauvais. L’humanité s’est construite sur la transmission des savoirs et connaissances, aussi pour l’apprentissage de ces héros, sorciers et autres monstres de foire, des écoles et des universités naquirent. Car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais également de terribles effets secondaires. C’est ce qu’a compris l’équipe de choc de Traüma center, l’infirmerie de l’université. Ce soir-là, deux personnes apportent une quatrième, mal en point. Un homme frappe à la porte de l’université. Une femme ouvre, déguisée en infirmière-pirate ! Surpris l’homme pense s’être trompé de lieu.

Une nouvelle série qui débute avec une première histoire plutôt bien menée, Patiente Zéro, qui offre un récit particulièrement dynamique, plein de rebondissements, d’action et d’humour, entre confiance en soi et tradition. Il y a une deuxième bande dessinée à découvrir, Silicon Carne, plein d’humour, également, toujours décalée aussi, avec des sujets d’actualité, sur l’acceptation de soi, de son corps, l’amour, le regard des autres… Une troisième histoire, comme une nouvelle, propre à la collection 619, vient ainsi compléter l’ouvrage plutôt agréable à découvrir. En effet, il est plaisant de retrouver cet univers fantastique, beau, drôle, mais aussi de revoir quelques personnages emblématiques de la première série. Le dessin est particulièrement réussi, offrant des planches sublimes à découvrir, assez détaillées, colorées et fascinantes.

Silicon Carne est le premier tome de la nouvelle série Kim Traüma, issue de l’univers de Freaks Squeele, des éditons Ankama. Un bel ouvrage plein d’humour, de surprises, d’aventures, de combats, de super-pouvoirs et d’effets secondaires !