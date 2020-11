La collection 100% Bio, des éditions Poulpe Fictions se complète avec un nouveau roman, Cléopâtre vue par une ado, paru en octobre 2020. Un livre pour les jeunes lecteurs, dès 8 ans, de Cécile Alix et Chadia Loueslati, qui propose de tout découvrir sur la vie de cette reine égyptienne.

Imène est la narratrice de cette histoire et commence par expliquer comment elle est devenue accro à Cléo. La jeune fille a douze ans, et elle est super heureuse, car ce sont les grandes vacances. Elle va passer son été chez ses grands-mères, qui habitent à la montagne. Elle y va avec son père. Sa mère, quant à elle, les rejoindra plus tard, si elle arrive à lâcher son travail… Elle va enfin pouvoir profiter de la vie et ne pas faire grand-chose ! La jeune fille se fait servir le petit déjeuner sur un plateau, par sa grand-mère, avant de partir rejoindre l’autre, pour une promenade. La belle vie pour Imène !

Ainsi de suite, Imène se présente, présente sa relation avec son père, et ses grands-mères, la vie paisible à la montagne, pendant les grandes vacances. Après une réflexion de son père, la jeune fille va rechercher des informations sur Cléopâtre, qui va rapidement la passionner. C’est ainsi que le récit va prendre une autre tournure, présentant la plus grande des reines d’Egypte, et du monde aux yeux de la jeune héroïne. Le roman est bien découpé, en plusieurs chapitres, avec une narration captivante, dynamique et pleine d’humour, entrainant facilement les jeunes lecteurs, dans cette drôle de découverte enrichissante et historique. L’histoire de Cléopâtre est expliquée de manière très simple et ludique, adapté aux enfants, qui pourront aussi se passionner pour cette reine incroyable. La mise en page est travaillée et quelques illustrations viennent apporter une belle dynamique à la lecture.

Cléopâtre vue par une ado est un nouveau roman de la collection 100% Bio, des éditions Poulpe Fictions. Un récit passionnant et fascinant, qui offre des anecdotes, de la culture générale, des documents historiques pour comprendre et connaitre ce grand personnage de l’histoire.