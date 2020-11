Janod – Des instants de bonheur à offrir aux enfants

Pour ce Noël 2020, ainsi qu’à l’occasion des cinquante ans de la marque, Janod présente des jeux et jouets particuliers, entre créativité, partage, fantaisie et rêve. Un bel univers à découvrir, à offrir, à partager, à travers des jeux et jouets, pour apprendre, grandir, partir à l’aventure, faire comme les grands, rêver…

Louis Janod, tourneur sur bois, dans le Jura, va faire évoluer ses activités, des années 50 à la fin des années 60. Renouant avec la passion du commerce, et oriente son offre de produits vers le bois, en 1970. C’est en 1978 que l’offre s’enrichit de jeux de société. Aujourd’hui, Janod est une marque française spécialisée dans la création de jeux et jouets principalement en bois et en carton. Voilà maintenant cinquante ans que la marque a réussi à se faire une place, pour devenir un incontournable dans l’univers du jouet.

Un large éventail de jeux et jouets est à retrouver, mais pour cet anniversaire, France Net Infos vous propose de découvrir l’emblématique fusée Janod. En effet, à l’occasion des cinquante, la marque présente deux jolies fusées magnétiques à composer et décomposer.

Il y a le kit magnet fusée argentée, où le jouet en bois est en habit de fête argentée. La fusée se compose de cinq parties qui s’assemblent facilement, avec l’aide des jeux d’aimants. Comme un puzzle en 3D, les enfants vont s’amuser à la démonter, surtout au début, pour les plus petits, et à la remonter, à l’infini. Un jouet facilement maniable, dont les hélices tournent, qui permet aussi de laisser libre l’imaginaire, à travers des récits spatiaux, en faisant décoller la fusée !

Ma fusée Janod Lucky Star est également à retrouver et à découvrir. Le jouet offre les mêmes caractéristiques, avec cinq parties aimantées à composer et décomposer à l’infini. La fusée est colorée, moderne et très belle, elle plaira à tous les enfants ! le jouet 2 en 1, permet de faire un puzzle, mais aussi de passer des heures à s’inventer des histoires galactiques, en faisant voler la fusée.

Pour ce Noël, et à l’occasion des cinquante ans de la marque, Janod présente une belle collection de jeux et jouets qui s’étoffe, notamment avec cette belle fusée emblématique, qui a été revisitée, en habit de fête argenté, ainsi que relookée par DSInuit, de manière plus moderne. Un jouet deux en un qui trouvera sa place au pied du sapin de Noël.

La marque française Janod est à retrouver par là…