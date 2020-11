Le jardin des papillons de Dot Hutchinson aux Ed. City

Les excellentes City Editions présentent un thriller implacable et haletant : Le jardin des papillons de Dot Hutchinson, le premier roman d’une série traduite dans une dizaine de pays et qui est devenu immédiatement un best-seller.

L’argument du thriller :

Un immense jardin luxuriant, débordant de fleurs et de plantes rares. Cet endroit pourrait être un véritable paradis s’il n’y avait ces dizaines de cadavres découverts par le FBI. Des jeunes femmes dont le dos a été tatoué pour ressembler à des ailes de papillons. Celui qui règne sur ce monde fascinant et effrayant est un homme aussi cruel que délicat que ses victimes ont baptisé « Le Jardinier ». Son obsession : capturer, apprivoiser et immortaliser les plus beaux spécimens avant que leur beauté se fane. Parmi les rares survivantes, il y a Maya, une étrange jeune femme. Plus l’enquête avance, plus elle se révèle être une énigme. Quels secrets dissimule-t-elle ? Au fur et à mesure que la jeune femme se confie, les enquêteurs sont emmenés loin, très loin, aux confins de la noirceur de l’âme humaine…

Quelques mots sur l’auteure :

Dot Hutchison vit aux États-Unis et s’est imposée comme un nouveau grand nom du thriller international.

Mon avis de lectrice :

Le jardin des papillons de Dot Hutchinson m’a tenue en haleine de bout en bout, autant par le réalisme des descriptions, que par la montée en puissance du suspense que par son final explosif ! Quel talent de narratrice, qui distille au goutte à goutte le frisson d’une horreur qui va en s’amplifiant.

On assiste bouche bée à la mise en place d’une mécanique extrêmement bien huilée, où chaque personnage a un rôle bien défini. D’ailleurs, c’est aussi un des points forts de ce récit qui introduit des personnages aux profils étudiés, auxquels ont s’attache ou pas selon la gravité de leurs agissements.

J’ai été emportée dès la première page par le souffle narratif de Dot Hutchinson qui dévoile peu à peu les pièces du puzzle avec génie. Evidemment, on est incapable d’arrêter la lecture puisqu’on est pris dans la toile de la narratrice qui tisse autour de nous une ambiance oppressante et haletante.

Si vous aimez les sensations fortes, les ambiances glauques et les personnages borderline, n’hésitez surtout pas à vous procurer ce thriller : Le jardin des papillons de Dot Hutchinson paru chez City Editions. Pour vos achats de Noël, pensez à offrir des livres, celui-ci fera la joie d’un passionné d’histoires haletantes et machiavéliques. Belles lectures.