CatMask Boy – Plongée dans la vie de quartier en Chine ! Éditions La boîte à bulles

Tao Tigrou est un collégien comme les autres. Enfin, le dernier de sa classe, et son rêve, c’est de devenir CatMask Boy plus tard !! Seulement, voilà, lorsqu’il perd son bulletin, il se voit obligé d’aller dans la dangereuse citadelle de Kowloon, où les voyous et les ennuis sont à l’affût !!

Un manhua émouvant et terriblement humain, retraçant, dans le plus pur style « pop-culture », la vie de quartier d’un gamin rêveur aux mille aventures !!

À retrouver aux Éditions La boîte à bulles le 5 Mars 25 ! COUP DE COEUR ASSURÉ !

Le décor :

Une école…

Les enfants doivent définir quel métier ils voudront exercer plus tard, à l’aide d’objets posés sur leur bureau. Un devoir sera alors rendu au professeur. Mais, lorsque c’est au tour de Tao Tigrou de répondre à son maître, c’est avec détermination qu’il déclare qu’il veut devenir un super-héros. D’ailleurs, il est déjà dans sa « peau », il a revêtu un masque de chat, et son nom et CatMask Boy !!!

Toute la classe est hilare lorsqu’il saute sur le bureau de son voisin, aussi adroit qu’un félidé !!! Le professeur met vite fin à la cohue, en demandant à Tao de refaire son exposé, et en rappelant que les notes seront données bientôt.

Mais Tao se moque un peu de ce qu’il pense. Il reprend sa place en clamant que « Les super-héros sont des justiciers, pas des élèves ! »

D’ailleurs, le lendemain, lorsqu’il passe à l’épicerie Sek, pour récupérer son devoir écrit par son ami Kaillou, les choses se corsent !!! Déjà, il déchire le cahier de son ami en lui faisant une démonstration de ses pouvoirs… Et puis l’épicerie est attaquée par des voyous qui réclament leur taxe.

Heureusement, CatMask Boy est là avec son arme secrète (une sorte de toupie en ferraille !!) et il réussit à défendre le commerce et son ami…

Mais, après ça, son bulletin disparaît, et il faut le retrouver !!!

Le point sur le manhua :

À la poursuite du bulletin perdu, et à la découverte des tréfonds de la grande et dangereuse ville de Honk Hong aux Éditions La ​Boîte à Bulles !!! CatMask Boy, c’est l’histoire d’un gamin éloquent, qui se contente de ses petites victoires journalières avec beaucoup de philosophie. Il est attachant comme tous les personnages importants de ce manhwa !! Et son aventure à Kowloon semble une visite de quartiers où les découvertes s’apparentent à un monde merveilleux… Ou carrément glauque !!! Le fait qu’il rencontre des personnages qui lui ressemblent, s’accentue par ces visages avec des masques de chats.

Linus Liu nous offre un manhua dans le pur style chinois, avec toute une puissance subjective du travail graphisque qu’il propose : couleurs/ambiance/représentations visages. Une plongée dans la vie de quartier en Chine avec un quotidien réglé comme une horloge : L’école, les jeux avec les copains/ines, les devoirs, le repas… Tout un univers de règles strictes, régies par la société chinoise et son doux parfum de rêves, de respect… Et tout son contraire dans la grande ville !!!

La conclusion :

Une épopée de super-héros … de quartier labyrinthique et mystérieux de Chine !! CatMask Boy aux Éditions La ​Boite à bulles est un vrai coup de cœur, un chef d’œuvre dont le souffle est d’une humanité indescriptiblement touchante. Grâce à l’imagination de son protagoniste principal, et toute cette vision surréaliste et violente de la ville chinoise traduite par Linus Liu. C’est une petite claque qui fait passer un moment très mélancolique au lecteur. On finit sur un récapitulatif complet de toute cette culture (« Jeu et contexte du livre « ), pour parfaire à cette ambiance inédite !!

PS : dans la veine d’une animation japonaise dont le titre est « Amer Béton ». Ce Catmask Boy doit être absolument adapté en long-métrage !!!