Je suis en CE2 – Mes coloriages magiques

La collection Mes coloriages magiques se décline en plusieurs niveaux, avec notamment Je suis en CE2. Un bloc d’activités ludique, des éditions Flammarion, paru fin janvier 2025, qui propose aux enfants de jouer avec le français, les mathématiques et la découverte du monde, à travers des coloriages amusants.

Le bloc débute avec une note, pour les parents. Il est expliqué que l’ouvrage propose une trentaine de coloriages magiques. Ils permettent de se familiariser avec les apprentissages en lien avec le programme de CE2. Le coloriage magique permet à l’enfant, en plus de la coordination de ses mouvements, de focaliser son attention en suivant des règles. Cela permet aussi de travailler sur différentes notions. Après une photo de classe, pour retrouver les élèves et amis, c’est un coloriage avec des additions qui est à résoudre. Cinq couleurs à appliquer sur l’ensemble du coloriage, pour laisser apparaître une créature fabuleuse !

Le bloc d’activités est ludique et pédagogique, idéal pour les élèves de CE2. Chaque page combine coloriage et apprentissages, offrant des exercices variés pour travailler la grammaire, l’orthographe, les calculs, comme les additions et multiplications. Les activités permettent également de découvrir des notions en anglais et en sciences, pour une découverte du monde, tout en développant l’observation et la concentration. Les coloriages, liés à des notions scolaires, rendent l’apprentissage plus dynamique et amusant. Le support permet de réviser de manière créative et de renforcer les compétences tout en s’amusant. Un excellent outil pour rendre l’école plus agréable tout en consolidant les bases fondamentales.

La collection Mes coloriages magiques revient pour différents niveaux, notamment, la série Je suis en CE2, des éditions Flammarion jeunesse. Un bloc d’activités qui propose une trentaine de coloriages, spécialement conçus, pour travailler les différents apprentissages. Il y a de la grammaire, de l’orthographe, des mathématiques, mais aussi la découverte du monde, et tout cela à travers des consignes claires.

