Twice Cursed est un beau livre, un recueil de nouvelles horrifiques, des éditions 404, paru fin février 2025. Un ouvrage qui propose de découvrir seize contes d’horreur, des contes revisités, porté par un collectif d’auteurs phares de l’imaginaire, offrant une belle expérience de lecture.

Après un sommaire et une introduction, c’est le récit La cloche, de Joanna Harris qui est à lire. Il est expliqué que dans un village en lisière de forêt, habitaient un bûcheron et sa famille. Ils étaient pauvres, vivant des fruits de la terre. Mais cette dernière était loin d’être généreuse. Aussi, la famille subsistait grâce à du pain noir, des racines, des graines et des maigres poissons pêchés. Cependant, la famille vivait libre et heureuse. Mais, le fils du bûcheron aspirait à une autre vie, il ne semblait pas se satisfaire de celle-ci. Ce fils n’avait jamais goûté au vin, ni mangé de véritable pain au levain et blanc.

Le livre offre une plongée fascinante dans l’univers obscur des contes réinventés. Ce recueil, plus sombre que son prédécesseur, revisite des histoires classiques avec une touche horrifique. Les contes de fées ne sont plus des récits de beauté et de magie, mais des récits où la noirceur et les morales sévères prennent le dessus. Chaque histoire apporte son lot de frissons, tout en restant fidèle aux origines des célèbres récits des frères Grimm ou de Perrault. Les réécritures, audacieuses et captivantes, dévoilent un univers inquiétant où l’horreur se mêle à la poésie. Un incontournable pour les amateurs de récits fantastiques et d’histoires qui poussent les limites de l’imaginaire. Les lecteurs amateurs de sensations fortes se verront comblés.

Twice cursed – 16 contes horrifiques est un beau et captivant recueil, des éditions 404. Un livre qui fait suite à Cursed, dans lequel des contes sont réécrits, dévoilant des malédictions anciennes, des histoires sombres et inquiétantes, des récits fantastiques…

Un livre à retrouver sur Amazon