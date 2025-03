Le Mystère Mozart – Parcours musical et théâtral inédit

Partagez





Le Mystère Mozart – Dès le 28 juin 2025, le Collège des Bernardins se transforme en scène immersive et sensorielle dédiée à Mozart. Musique, théâtre, danse et costumes d’époque s’entrelacent pour faire revivre les chefs-d’œuvre du compositeur. Mapping visuel et décors somptueux viennent sublimer cette expérience unique. Ouverture de la billetterie dès le 5 mars 2025.

Avec Le Mystère Mozart, le public est invité pour la première fois à vivre une expérience inédite et époustouflante : Savourer les œuvres les plus emblématiques du plus grand compositeur de tous les temps lors d’un spectacle immersif au cœur d’un écrin exceptionnel : le Collège des Bernardins à Paris.

Un voyage interactif au cœur de Mozart

Au fil du parcours, huit tableaux scénographiques prennent vie. Une trentaine de musiciens, comédiens et danseurs interprètent dix-sept œuvres majeures. Parmi elles, La Flûte enchantée, Les Noces de Figaro, L’Enlèvement au sérail et le mythique Requiem. Les spectateurs pourront même diriger un orchestre ou danser un bal baroque en costume d’époque !

Une mise en scène innovante

Conçu par Michel Eli, Nathalie Spinozi et Mourad Merzouki, cet hommage revisite Mozart sous un angle contemporain. Entre performances live et enregistrements, l’expérience séduira mélomanes et familles. L’architecture majestueuse du Collège des Bernardins renforce la magie de l’instant.

Un Écrin Unique pour l’Art et la Réflexion Le Collège des Bernardins se transforme en un immense théâtre vivant. Cet ancien monastère cistercien du XIIIe siècle, restauré en 2008, mêle histoire et innovation artistique. De la Nef aux salles du cellier, chaque espace devient un tableau animé par des projections et des mises en scène immersives. Les comédiens entraînent le public à la rencontre de Mozart, explorant son génie et sa quête de sens. Fidèle à sa vocation, le lieu affirme son rôle de carrefour entre foi, raison et création, offrant une expérience unique de dialogue et de transmission.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Ouverture de la billetterie le 5 mars 2025. Spectacle à partir du 28 juin au 2 novembre 2025

Collège des Bernardins – 20 Rue de Poissy, 75005 Paris

Téléphone 01 53 10 74 44

Tarifs à partir de 25 euros

