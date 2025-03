Un œuf extraordinaire – Ed. Larousse jeunesse

Un œuf extraordinaire est un album jeunesse, de Shakti Staal et Ophélie Honey, à paraître ce jour, aux éditions Larousse. Une histoire de Pâques, qui présente un adorable poussin qui veut trouver le plus bel œuf, pour faire plaisir au lapin de Pâques.

Le lapin de Pâques fait chaque année son marché. Il écume tous les poulaillers pour rechercher des œufs parfaits ! Seuls les plus beaux œufs auront la chance d’être sélectionnés pour être décorés. Toutes les poules le savent bien, alors elles s’affairent à pondre les plus beaux œufs. Dans une ferme, un petit poussin pousse fort, mais rien ne sort. Sa maman s’inquiète et lui demande ce qu’il fabrique. Le poussin explique qu’il veut un œuf pour le lapin de Pâques. Maman affirme qu’il est bien trop petit pour pouvoir pondre un œuf… Poussin se retrouve chagrin, il aimerait tant être grand pour pouvoir avoir un bel œuf à présenter au lapin de Pâques !

Le récit est curieux et tendre, présentant un adorable poussin qui voudrait faire comme les poules. Il souhaite être reconnu, mais est trop petit encore. Cependant, il ne baisse pas les bras, et la nuit venue, il sort du poulailler, à la recherche d’un bel œuf… L’album jeunesse est poétique, présentant un impatient poussin, qui aimerait bien grandir plus vite ! Le texte reste simple, adapté aux jeunes lecteurs, offrant une aventure pleine de surprises et de rebondissements. Malgré la détermination du poussin, maman poule vient réconforter et apprendre la patience, chose pas facile à comprendre lorsque l’on est petit. Le dessin est rond, tendre, offrant de belles illustrations et un beau découpage.

Un œuf extraordinaire est un bel et tendre album jeunesse, des éditions Larousse jeunesse. Une aventure pour un petit poussin impatient, qui aimerait bien être plus grand, pour pouvoir, lui aussi, présenter un bel œuf au lapin de Pâques !

