C’est malin – Outils du manager idéal

Outils du manager idéal est un guide pratique, de la collection C’est malin, des éditions Leduc, paru en janvier 2025. Une édition mise à jour, de Céline Chadeau, qui propose de retrouver toutes les clés nécessaires pour faire la différence en tant que manager.

Le livre de poche débute avec un sommaire simple, court et clair. Ainsi, une introduction propose de balancer son management, pour rester dans la tendance, tout en suggérant de parler de ce manager gentiment incompétent de la série The Office. L’introduction va plus loin, bien évidemment, proposant notamment de faire la différence entre le manager-dirigeant et le manager intermédiaire. Le premier chapitre s’articule autour du fait de devenir manager. Cette entrée en fonction se travaille, aussi le livre de poche présente quelques consignes de sécurité, avant l’embarquement et le décollage. L’habit, l’autorité, le portrait-robot, les expériences sont également à retrouver dans cette première partie.

Le guide est un livre de poche précieux pour ceux qui souhaitent s’épanouir dans leur rôle de manager. Accessible et concret, il accompagne tout manager dans la gestion d’une équipe, tout en tenant compte des personnalités et des besoins de chacun. À travers des cas pratiques et des témoignages, le guide offre des clés pour devenir le manager idéal, celui que l’on aurait aimé avoir ou être. Il propose des solutions pour démarrer sur de bonnes bases, atteindre ses objectifs, et tirer le meilleur de ses collaborateurs. Le livre aborde également la gestion en période de crise et donne des conseils pour éviter le burn-out, en apprenant à tout gérer efficacement et sereinement. Une lecture indispensable pour tous les bons managers.

Outils du manager idéal est un livre de poche de la collection C’est malin, des éditions Leduc. Un guide très pratique et intéressant, qui propose, grâce à de nombreux cas pratiques et témoignages, de devenir un bon manager, tout en respectant ses collaborateurs et soi-même.

