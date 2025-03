Pilot – Le premier FriXion français composé de plastique recyclé

Le stylo FriXion Ball + de Pilot marque une avancée importante dans l’univers de l’écriture. Ce modèle innovant est le premier FriXion fabriqué en France et utilise 82% de plastique recyclé. Une solution à la fois écologique et performante, qui s’inscrit dans une démarche durable. Offrant une expérience d’écriture fluide, il se décline en quatre couleurs : bleu, noir, rouge et vert.

Pilot est une marque emblématique reconnue pour ses produits de qualité, alliant innovation et tradition. Depuis sa création en 1918, elle a su se démarquer grâce à des technologies révolutionnaires, telles que l’encre effaçable. Les produits Pilot sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels, étudiants et créatifs, avec un souci constant de performance et de durabilité.

Le FriXion Ball + est une nouvelle version améliorée du stylo à encre effaçable. Fabriqué en France, ce modèle propose une expérience d’écriture exceptionnelle. Sa mine glisse aisément sur le papier, offrant un confort inégalé. Effaçable, rétractable et rechargeable, il combine praticité et respect de l’environnement. Son ergonomie permet une prise en main facile et agréable, même lors de longues sessions d’écriture. Idéal pour les professionnels en quête d’un outil fiable, les étudiants qui rédigent leurs cours ou encore les lycéens qui doivent prendre des notes rapidement. Plus besoin de raturer, l’encre thermosensible disparaît proprement sous l’effet de la friction, laissant un support net et lisible.

Avec le FriXion Ball +, Pilot démontre une nouvelle fois son engagement en faveur de l’innovation et de l’écologie. Un stylo performant, conçu pour écrire, corriger et recommencer sans contrainte, tout en réduisant l’empreinte environnementale.

