Oni – Plaisirs intimes – Ed. Tabou

Oni Plaisirs intimes est un récit complet, pour public averti, paru aux éditions Tabou, en février 2025. Une bande dessinée érotique, d’Elena Ominetti, Chaytan et Cyril Corti, qui offre à découvrir, au fil des années et des expériences, une relation unique entre Oni et Cyril.

Dans le Var, au début des années 2000, une jeune femme chante à tue-tête dans sa voiture. Elle n’en revient pas de chanter ainsi, comme une midinette. Puis, elle pense à ce mec, qu’elle a rencontré la veille. Elle avait accepté d’aider une copine, comme bénévole à un événement organisé par une boîte du coin. Elle voulait rencontrer l’organisateur qui avait une sacrée réputation… On lui avait parlé de ce Don Juan, et pensait rire à ses dépens. Mais lorsqu’elle l’a réellement vu, elle a totalement changé d’avis. Elle imaginait voir un gros macho, mais au lieu de cela, elle découvrait un homme semblant être fin et plein de douceur. La jeune femme était à la fois tétanisée par le sentiment d’assurance qu’il dégageait et attirée par la simplicité avec laquelle il l’aborda. Lorsque sa main toucha celle de la jeune femme, elle sentit une vibration l’envahir…

Alors qu’elle se remémore une belle rencontre, trop brève, Oni tombe par hasard sur ce bel homme. Après quelques paroles, les deux amants en viennent à un autre langage. Une première et captivante expérience, pour les deux êtres qui se cherchent, se trouvent et s’écoutent. Ainsi, la bande dessinée, pour public averti, offre un récit érotique intéressant, proposant de suivre deux amants qui vont se retrouver à dix ans d’intervalle, suggérant trois histoires. Les personnages, à travers la narration de l’un de l’autre, partagent leur expérience sexuelle qui se présente comme un jeu d’apprentissage, pour mieux comprendre l’évolution de cette jeune femme et de cet homme doux. Les expériences évoluent, les attentes sexuelles changent, mais l’explosion de jouissance et l’écoute restent intactes pour les deux amants. Le dessin se veut réaliste, il offre un trait subtil et travaillé, offrant un graphisme sensuel et délicat, jouant avec les couleurs.

