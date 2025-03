Une histoire critique des États-Unis – Éditions Steinkis

Partagez





D’après le constat de James W.Loewen, ancien professeur, sociologue et historien, l’histoire, telle qu’elle nous est rendue dans les manuels scolaires, ne reflète aucunement la réalité. Et il a assurément raison. Il faut lire Une histoire critique des Etats-Unis, afin de mesurer l’interprétation que l’on a pu se faire de chaque événement, fait ou personnage historique !!

Une œuvre passionnante et critique, pour comprendre comment ce qui nous est raconté par le passé influence notre avenir. À retrouver aux Éditions Steinkis. (+12)

Le décor :

La question est posée : « Le récit de notre Histoire participe-t-il à la reproduction des injustices et des inégalités ???

C’est avec beaucoup de philosophie que le professeur James W. Loewen constate que ce qui est raconté dans nos livres d’histoires n’est qu’un survol et une interprétation de la réalité. Un « choc » pour ce professeur, dont un élève a levé le poteau rose, innocemment, en le faisant réfléchir. Et en émettant la conclusion que tous ces livres scolaires, aussi rébarbatifs dans le fond comme dans la forme, entretiennent l’ignorance des élèves !!

En tant que sociologue, l’ex professeur pense qu’il aurait fallu, pour être efficace, leur apprendre et leur faire comprendre pleinement, le passé. Ainsi, les « apprentis », ayant notre futur entre les mains, auraient développé cet esprit critique, réflexif de façon efficace !!!

Mais il est trop tard pour la génération X, Y et Z, déjà bien imprégnées de l’histoire « scolaire » dont on les a gavé sans leur demander d’en chercher les subtilités ….

Le point sur la BD :

Dans Une histoire critique des Etats-Unis, il n’est pas question d’ingurgiter chaque information émise par l’auteur. Un immense cheminement réflexif nous est proposé par James W. Loewen, traduit par les graphismes de Nate Powell. L’auteur reprend pas à pas, chaque fait, dans les détails, de 1909 jusqu’en 1988. Il décortique, ajoute des éléments importants de la vie de personnages, événements connus, comme une recette de cuisine auxquels il manquerait des ingrédients pour obtenir un résultat parfait.

Grâce à ce cheminement et au savoir mêlé du sociologue et de l’historien, le lecteur constate lui aussi, quelque part, qu’il s’est gentiment fait floué !!! Et que oui, il est vrai que le passé impacte fortement le futur !

On sait pourtant dès le départ, que les livres anciens, la bible, les récits des explorateurs …. Ne sont que des comptes-rendus, interprétés, écrits selon le ressenti, la sensibilité, l’âme même de celui qui couche les mots sur le papier. Et que toutes les reproductions, traductions est… De n’importe quel texte ne reflètent plus vraiment la vérité. Comme si on photocopiait la photocopie d’un original. On sait​ tous​, ce que cela donne : pertes d’informations, mauvaises qualité du rendu !!

Grâce aux informations apportées dans cette œuvre complexe, dense, publiée aux Éditions Steinkis, tout reprend sa place !!! L’auteur nous aide en découpant ses 265 pages d’affirmations, d’études… En chapitres, afin de mesurer chaque erreur, petit à petit, et rendre l’histoire digérable !!

La conclusion :

Une œuvre indispensable, résonnant avec la dernière investiture connue aux states et ce que cela implique au niveau mondial !!! Une histoire critique des Etats-Unis aux Éditions Steinkis expose les processus ayant modelé ou provoqué ce qui arrive actuellement, ce qui menace notre liberté, et ce qui tue notre réflexion !!!

Une bible de chevet, réaliste, éclairante offrant des perspectives d’avenir en détenant des connaissances plus approfondies !!!