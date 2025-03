Toute une année de petits bonheurs – Ed. Larousse jeunesse

Toute une année de petits bonheurs est un album plein de tendresse, de Cheryl B. Klein et Qin Leng, paru aux éditions Larousse, en février 2025. Un bel album jeunesse qui présente l’inventaire de tendres moments de bonheur, pour découvrir, évènements après évènements, l’année.

Le premier jour de l’année, où l’enfant dort encore, alors que le jour est levé et que le soleil brille au-dehors. Le premier réveil qui se fait en famille. Les premières gaufres à partager avec son frère, mais aussi la première dispute avec ce dernier ! Il y a aussi les premiers flocons, la première bataille de boules de neige. Pour le réconfort, le premier chocolat chaud se déguste tranquillement sur le canapé, où l’on peut partager une première histoire… La première Saint-Valentin offre quelques surprises, tandis que l’hiver apporte le premier rhume et peut-être le premier béguin !

L’album est très plaisant à découvrir, invitant à découvrir les moments récurrents de l’année, d’une jeune fille. Des moments qui rythment l’année, du premier jour au dernier, comme une ritournelle qui ne demande qu’à recommencer. Ainsi, les jeunes lecteurs découvrent le premier matin, les premières neiges de l’année, les premières manches courtes et la quatre-vingt-dix-septième dispute avec le grand frère ! Chaque année apporte son lot de petites surprises, parfois très attendues, entre moments de joie, de découverte, de complicité, ou d’autres plus ennuyeux. Le récit reste très simple, assez répétitif, comme une poésie que les enfants pourront lire pratiquement tout seuls ! Le dessin est tout aussi doux, avec un trait fin, de belles couleurs et des personnages expressifs.

Toute une année de petits bonheurs est un bel album jeunesse des éditions Larousse jeunesse. Un inventaire de moments de découverte, de partage qui rythment la vie et l’année, comme un cocon réconfortant, une tendre ritournelle.

