Les mouvements célestes – Ed. Sarbacane

Les mouvements célestes est un récit complet, de Michele Peroncini, paru aux éditions Sarbacane, en février 2025. Une première bande dessinée pour l’auteur et illustrateur qui propose de suivre trois hommes, trois princes de la rue, qui déambulent au jour le jour, tentant de donner un sens à leur existence.

Trois hommes, dans une camionnette, déambulent dans les rues. Sous la pluie, une femme les attend. Pour engager la conversation l’un des hommes affirme que c’est le déluge. La femme répond qu’elle espère que cela s’arrêtera. L’homme observe la femme et les alentours. Il constate qu’il y a un homme plus loin. Il demande s’il s’agit de son mari. Elle affirme que oui. Il veut aller le saluer, mais ce dernier ne répond pas, il reste au téléphone et l’ignore. Les deux autres hommes regardent les différents meubles, qu’ils vont devoir emmener. Alors qu’ils s’activent, le mari continue de crier au téléphone. La femme interpelle le premier homme, espérant qu’ils trouveront des choses valables à revendre. Il ne répond pas et demande ce qui se trouve dans une valise. La femme pense à un trésor, l’homme sourit répondant que si c’est le cas, elle ne pourra plus y prétendre !

Voici est une œuvre graphique pleine de charme et de mystère. L’histoire se déroule entre rêve et réalité, suivant trois amis dans une errance nocturne et diurne à la fois poétique et mélancolique. Les personnages, attachants mais insaisissables, sont porteurs de fragilité et de quête d’idéal, dans un contexte de vie incertaine. La mise en scène des couleurs et des lumières est une vraie réussite, notamment lors des scènes nocturnes, où l’ambiance italienne s’installe avec douceur et nostalgie. Le dessin semi-réaliste des personnages, tout en délicatesse, est un véritable atout. La bande dessinée offre une intrigue simple, à l’atmosphère riche et hypnotique, qui emporte dans une réflexion sur la recherche de soi et l’impossibilité de saisir l’absolu. Le récit se veut aussi sensuel, féroce, où les dangers rôdent… Un récit à la fois intime et universel, où l’errance devient poésie.

Les mouvements célestes est un curieux récit complet, des éditions Sarbacane. Un roman graphique qui propose la déambulation nocturne et fantasque de trois hommes attachants, qui se cherchent, entre rêve et réalité, invitant à la réflexion.

