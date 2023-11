Nous sommes en 1922 et une expédition exceptionnelle, sans précédent, se prépare…

Durant cinq ans, l’archéologue et égyptologue britannique Howard Carter a fouillé la Vallée des Rois à la recherche d’une découverte qui le fera entrer dans l’Histoire et fera le tour du monde.

En 2024, cette aventure hors du commun prend vie pour le bonheur de tous, petits et grands : c’est l’expédition exclusive Toutânkhamon, L’expérience immersive pharaonique !