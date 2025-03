Celtic Legends – Tournée 2025

Partagez





Celtic Legends revient en France en 2025. Après une tournée triomphale en 2023, la célèbre troupe irlandaise promet un spectacle toujours aussi fascinant, mêlant danse traditionnelle et tap dance moderne. Sous la direction de la chorégraphe Jacintha Sharpe, une vingtaine de danseurs insufflent un vent de renouveau à cette formation légendaire. Acrobatie, énergie et rythmes effrénés seront au rendez-vous.

100 % LIVE IRISH DANCE MUSIC et SONG

Bien plus qu’un spectacle, Celtic Legends incarne l’âme de l’Irlande. La danse y est un patrimoine aussi essentiel que la musique ou la littérature. Inspiré des traditions ancestrales, le show transporte le spectateur au cœur de l’île d’Émeraude. Le rythme des claquettes, porté par les instruments traditionnels – Uilleann Pipe, flûte, violon, Bodhran et guitare – fait vibrer la salle. Sean Mc Carthy, directeur musical, orchestre cette immersion authentique où modernité et héritage s’entrelacent.

Une tournée exceptionnelle

Depuis plus de 20 ans, Celtic Legends conquiert un large public, toutes générations confondues. En 2025, la troupe parcourra 42 villes françaises du 25 février au 18 avril, avec un passage inédit à la Salle Pleyel à Paris du 13 au 16 mars. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de danse et de culture celte.

DATES DE LA TOURNÉE 2025

13/03 – PARIS – Salle Pleyel (20h)

14/03 – PARIS – Salle Pleyel (20h)

15/03 – PARIS – Salle Pleyel (14h30 – 20h)

16/03 – PARIS – Salle Pleyel (14h30)

17/03 – CHARTRES – Colisée (20h)

19/03 – AMNÉVILLE – Galaxie (20h)

20/03 – STRASBOURG – Zénith (20h)

21/03 – TREMBLAY – L’Arena Grand Paris (20h)

22/03 – LYON – L’Amphithéâtre (15h – 20h)

23/03 – ROANNE-RIORGES – Le Scarabée (17h)

25/03 – MACON – Le Spot (20h)

26/03 – CHAMBÉRY – Le Phare (20h)

27/03 – MONTÉLIMAR – Le Palais des Congrès (15h – 20h)

28/03 – TOULON – Zénith (20h)

29/03 – NICE – Palais Nikaïa (15h – 20h)

30/03 – MARSEILLE – Le Cepac Silo (17h30 – 20h)

01/04 – TOULOUSE – Zénith (20h)

02/04 – MONTPELLIER – Zénith Sud (20h)

03/04 – NARBONNE – L’Arena (20h)

04/04 – PAU – Zénith (20h)

05/04 – LIMOGES – Zénith (20h)

06/04 – NANTES – Zénith (17h)

08/04 – NIORT – L’Acclameur (20h)

09/04 – MONTLUÇON – Centre Athanor (20h)

10/04 – MONTMOROT – Juraparc (20h)

11/04 – GENÈVE – L’Arena (20h)

12/04 – ST ÉTIENNE – Zénith (20h)

13/04 – COURNON D’AUVERGNE – Zénith d’Auvergne (17h)

15/04 – GRENOBLE – Summum (20h)

16/04 – BESANÇON – Micropolis (20h)

17/04 – DIJON – Zénith (20h)

18/04 – MONTBÉLIARD – L’Axone (20h)

#CelticLegends #DanseIrlandaise #TapDance #CultureCelte #SpectacleLive #Tournée2025 #IrishDance #MusiqueCelte #OrchestreLive #TheLifeInGreen