Eugénie et les mystères de Paris – Le maître du chaos

Le maître du chaos est le quatrième tome d’Eugénie et les mystères de Paris, paru aux éditions Vents d’ouest, en février 2025. Une bande dessinée d’Eric Summer et Miriam Gambino, qui offre une nouvelle enquête complète, qui fait suite, malgré tout, aux péripéties précédentes.

Un spectacle de marionnettes a lieu. Les enfants rigolent et s’amusent à la vue de guignol qui corrige un gendarme ! Sur le banc, Eugénie et sa cousine Charlotte rient aux éclats. A la fin du spectacle, Ferdinand accompagne les deux jeunes filles pour féliciter Hugues. Ils passent donc en coulisse, pour voir l’envers du décor et du petit théâtre de rue. Ferdinand présente les deux demoiselles, fille et nièce du commissaire Planier. Hugues comprend qu’il s’agit du tombeur de Boris Friedhart ! Ferdinand rectifie, affirmant qu’il s’agissait d’Eugénie et ses amis. Derrière eux, Herbert, l’employé d’Hugues, écoute d’une oreille attentive. Après quelques félicitations, Ferdinand accompagne les deux jeunes filles, une partie du chemin. Mais, ils sont suivis par Herbert, qui se cache… Ainsi, il arrive à repérer où habite Eugénie. En rentrant à la maison, Charlotte entend une voix dans le salon. Elle y découvre avec surprise sa maman !

Ce quatrième tome semble plutôt bien ficelé, offrant son lot de rebondissements ! L’intrigue, angoissante et mystérieuse, plonge les jeunes détectives dans un Paris en pleine révolution industrielle. L’ambiance historique se trouve plutôt bien restituée. Le personnage masqué, serpentant discrètement dans l’ombre, instille une tension palpable. L’aventure se mêle à l’histoire, avec des références habiles à des figures emblématiques comme Arsène Lupin et Vidocq, entre autres. Les enquêtes sont bien menées, et les gamins toujours aussi déterminés à résoudre le mystère, malgré les dangers croissants. Les dessins, précis et soignés, apportent une vraie profondeur à cet univers dynamique. Chaque détail historique, des parcs aux monuments, enrichit le récit. L’humour bien dosé équilibre les thèmes graves, comme les inégalités sociales, les injustices et l’alcoolisme. Une lecture captivante, qui, à travers les yeux des jeunes héros, nous plonge dans un Paris intrigant et riche de secrets.

