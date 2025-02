Charles de Gaulle – Un destin pour la France est un riche documentaire, des éditions Larousse, paru en janvier 2025. Un ouvrage de Jean-Paul Ollivier, qui propose de suivre l’itinéraire d’un homme d’exception, à travers plus de 300 pages, entre héritage, documents rares, photographies…

C’est avec un sommaire sobre, qui présente sept chapitres, que débute l’ouvrage. De l’enfance à son décès, le livre dévoile tout de l’homme. Ainsi, c’est à Lille que Charles de Gaulle voit le jour, le 22 novembre 1890, dans la maison de ses grands-parents maternels. Il est le deuxième fils d’Henri de Gaulle et de Jeanne Maillot. Lors de son baptême le 22 novembre, il reçoit les prénoms Charles, André, Joseph, Marie. Les de Gaulle ont appartenu à la noblesse de l’épée. En 1414, sous Charles VI, un sire de Gaulle reçoit la garde de la porte Saint-Denis. Jean de Gaulle, quant à lui, se distingue à la bataille d’Azincourt. Lors de l’occupation de la Normandie, par les Plantagenet, un de Gaulle avait refusé de prêter serment au nouveau souverain…

Le livre Ollivier est un ouvrage remarquable à découvrir et à lire. Il combine des photos historiques et une narration analytique qui saisit l’essence du personnage historique. Des témoignages viennent compléter le récit. Chaque page offre un regard précieux sur le parcours d’un homme déterminant pour l’histoire de France, de l’enfance à son décès, en 1970. L’auteur réussit à transmettre la grandeur de de Gaulle. Il explique les défis politiques et militaires auxquels il a fait face. Le livre s’adresse à ceux qui souhaitent découvrir la vision et les actions d’une personnalité qui a façonné l’avenir de la nation. Un très bel ouvrage pour les passionnés d’histoire et ceux qui recherchent un livre à la fois esthétique et instructif.

Charles de Gaulle – Un destin pour la France est un documentaire intéressant et captivant, des éditions Larousse. Un livre qui vient présenter l’homme, le monument national, son histoire, qui a fait aussi l’histoire de la France, ses combats…

