Dorohedoro – Chaos édition – Tome 1

Le manga culte Dorohedoro est à découvrir ou redécouvrir dans cette superbe et nouvelle édition, parue fin janvier 2025, aux éditions Soleil Manga. Un manga de Q-Hayashida, qui prend place dans un univers post-apocalyptique partagé entre deux dimensions hermétiques.

Une créature à tête de crocodile est en train de croquer la tête d’une personne. Quelqu’un hurle son nom : Matsumura ! Fijita est appelé au secours mais ne peut rien faire. Il est retenu par une jeune femme. Il parvient à se défaire de ses entraves, mais se voit rapidement retenu par le col, par la jeune femme. Matsumura, qui a sa tête dans la gueule de la créature, explique à son ami qu’il y a quelqu’un au fond de la gueule. En effet, au fond de la gorge de la créature, une tête apparaît. Cette tête demande à l’autre qui il est avant de répliquer que ce n’est pas lui ! L’homme vient de se faire capturer, ne comprend rien à ce qui se trame… Un coup de vent permet à Fijita de se faire, une nouvelle fois de ses entraves, il tente quelque chose avec son index…

Un premier tome qui plonge immédiatement dans un univers chaotique et fascinant. L’histoire suit Caïman, un homme à tête de reptile, amnésique et insensible à la magie, en quête du responsable de sa transformation. Aux côtés de Nikaido, combattante hors pair et restauratrice passionnée, il affronte des mages aux pouvoirs inquiétants dans un monde où la frontière entre grotesque et effrayant est mince. Le style graphique, brut et crayonné, épouse parfaitement l’ambiance sale et anarchique de l’histoire, alternant entre cases fouillées et traits plus minimalistes. L’édition soignée met en valeur l’esthétique unique de Q Hayashida, notamment grâce aux pages partiellement colorées. L’humour noir, la violence exacerbée et les personnages aussi attachants que dangereux rendent la lecture addictive. Un manga qui ne ressemble à aucun autre, oscillant entre absurde et horreur, où chaque page réserve une surprise. Le début prometteur de cette série culte aussi déroutante qu’exaltante.

Dorohedoro – Chaos édition débute avec ce premier tome, paru aux éditions Soleil Manga. Une belle édition pour ce manga addictif, culte, au graphisme organique et à l’humour noir dévastateur. Elle plaira aux fans comme aux nouveaux lecteurs !

