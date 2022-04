Charlotte et l’esprit de dragon est un nouveau titre de la collection Premiers romans, des éditions Gulf Stream, paru en février 2022. Un roman, pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans, de Dany Jeury et Pauline Berdal, qui propose de retrouver le trio de copains de Max et l’ours des cavernes.

Max et Adam sont appuyés sur le rebord du wagon, aux côtés de Charlotte, pour ne pas perdre une miette du paysage qui défile sous leurs yeux. Même si elle a déjà fait ce voyage plusieurs fois, elle apprécie toujours autant ce petit trajet. Le roulis est bruyant et les secoue de droite à gauche. Les wagons ne possédant pas de vitres, ils profitent, tous les trois, du panorama le vent dans les cheveux. Le train à vapeur siffle et lâche un panache de fumée avant de rentrer dans le tunnel. Ce train d’autrefois a été remis en état et circule, désormais, entre les villes d’Anduze et de Saint-Jean-du-Gard, depuis quelques années.

Voici une nouvelle aventure et une enquête pour les trois amis. Alors qu’ils pensaient passer un bon week-end à la bambouseraie en Cévennes, ils apprennent que des cochons noirs ont disparu ! Cette fois-ci, c’est Charlotte la narratrice, et les amis ne seront pas seuls, ils seront aussi accompagnés de Nina la cousine de l’héroïne. Le récit illustré est bien posé et bien rythmé, entraînant assez rapidement les jeunes lecteurs dans cette étrange aventure et curieuse enquête. En effet, les enfants vont devoir contacter l’esprit du dragon pour lever le voile, et plonger dans le monde des esprits… En plus de l’aventure incroyable, quelques informations sont notées, invitant aussi les enfants à en apprendre un peu plus sur le bambou, notamment. Un descriptif des personnages est à retrouver au début de l’ouvrage et d’un mémento, à la fin, pour en apprendre toujours plus.

Charlotte et l’esprit du dragon est un roman jeunesse, des éditions Gulf Stream, dans lequel on retrouve un trio d’amis. Une nouvelle aventure pour Charlotte, Max et Adam, qui vont devoir enquêter sur une mystérieuse disparition, tout en se confrontant au monde des esprits…

