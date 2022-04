Le football de table est-il encore un jeu populaire

Il existe un jeu très populaire et très apprécié non seulement en Europe, où il est né, mais aussi dans d’autres parties du monde. On parle du jeu de football de table, connu ainsi de partout, même au Canada, et également appelé baby-foot en France, kicker en Belgique et foot-foot en Suisse.

Mais sait-on d’où vient ce jeu si typique et si présent dans la mémoire de chacun ? Comment et par qui a-t-il été créé ? Notre équipe de vulkanvegas.com est partie à la recherche d’une réponse.

Une histoire compliquée et très variée

Les origines du football de table remontent officiellement à la période entre la première et la seconde guerre mondiale en Europe. Toutefois, des brevets pour des jeux de table similaires au baby-foot ont été délivrés dès les années 1880.

Parmi les chercheurs, il existe des récits contradictoires sur le vrai auteur et inventeur du baby-foot, qui n’est pas connu avec certitude, et les versions sont plusieurs.

Allemagne, France ou Espagne ?

Certains disent que ces tables de petit football sont apparues entre les années 1920 et 1930 en Allemagne. Cependant, beaucoup attribuent cette idée à un homme illustre : Lucien Rosengart, inventeur et ingénieur français qui possédait de nombreux brevets au début des années 1900. Vers la fin des années 1930, Rosengart a affirmé qu’il avait développé une table de baby-foot rudimentaire comme moyen de divertir ses petits-enfants pendant les hivers brutaux de la France.

Nombreux sont ceux qui, en revanche, attribuent l’invention à un Espagnol, le Galicien Aleandro Finisterre, lequel tout en se remettant de quelques blessures subies lors des bombardements de la guerre civile espagnole, a décidé de créer un jeu pour passer les journées d’hospitalisation. À la fin des années 1930, Finisterre a breveté l’invention sous le nom de « fútbolin ». Le seul problème ? Les papiers officiels ont été perdus dans une tempête alors qu’il s’enfuyait en France lors du coup d’État de 1936 du général Franco.

Comme vous pouvez l’imaginer, déterminer qui a réellement eu l’idée initiale du baby-foot en Europe est une question assez controversée. Mais une chose est sûre : le premier brevet documenté en 1923 pour le jeu de baby-foot tel que nous le connaissons aujourd’hui appartient à Harold Searles Thornton.

Le baby-foot est-il anglais ?

Grand fan du club de football professionnel anglais Tottenham Hotspur formé en 1882, Thornton a trouvé un moyen de capitaliser la popularité croissante du football, en créant une version qui permettrait aux gens de jouer dans le confort de leur propres maisons. Et lors d’une véritable inspiration, Harold a conçu les premiers dessins de l’idée au dos d’un paquet d’allumettes qui a même suscité sa créativité : il a imaginé différents joueurs de football embrochés sur des tiges, suspendus au-dessus d’un terrain de jeu partagé. À partir de là, il a affiné le design et déposé un brevet.

Le jeu a finalement été introduit aux États-Unis dans les années 1950 par Lawrence Patterson, atteignant son apogée dans les années 1970, lorsqu’il pouvait être trouvé dans les bars et les salles de billard partout dans le pays.

Où se joue le baby-foot aujourd’hui ?

Il est joué partout dans le monde et est considéré comme l’un des meilleurs jeux de table. Pour maintenir la popularité du jeu, l’ITSF (International Table Soccer Federation) a été fondée le 16 août 2002. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif dont le siège est en France. Son seul but est de promouvoir le football de table, mais approuve également les types de tables pour répondre aux exigences des compétitions.

Selon les statistiques fournies par la Fédération, ce jeu est parmi le plus populaire en Europe et aux États-Unis. Il est considéré comme un sport mondial, avec des joueurs d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord, d’Afrique et d’Asie. Dans plusieurs pays, il existe des ligues mensuelles avec des tonnes de joueurs du monde entier.

Qu’est-ce qui fait du football sur table un jeu populaire ?

Le baby-foot est unique à sa manière et se démarque des autres jeux de table. Voici certaines caractéristiques et avantages du baby-foot qu’on partage sur vulkanvegas.com :

Bon pour la santé

Cette discipline ludique permet d’aider les gens à passer leur temps en améliorant leurs compétences et à maintenir leur santé grâce aux mouvements.

Booster le cerveau

Le baby-foot nécessite des actions rapides pour affronter son adversaire. Et ce jeu exige une bonne connexion entre le cerveau et les muscles. Exactement comme le foot.

Prix abordable

Il existe diverses tables de baby-foot et leurs prix peuvent varier, de bon marché à très chères. Mais une personne moyenne et pas trop exigeante peut trouver ces tables pour un bon budget.

Assemblage facile

Les tables de baby-foot sont faciles à assembler. Ils les livrent en pièces de base, et une personne peut les assembler en très peu de temps avec très peu d’efforts.

Un jeu pour tous

Tout le monde peut jouer, quel que soit son âge. Il est populaire parmi tout les enfants comme les adultes. Il joue également un rôle majeur dans l’union de la famille, en jouant tous ensemble sur un baby-foot, les uns avec les autres. C’est un bon moyen de socialisation aussi.