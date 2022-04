Le CBD : de molécule controversée à allié des sportifs de haut niveau

Le cannabidiol, ou CBD, est une molécule non psychotrope extraite du chanvre industriel. Utilisé dans l’industrie cosmétique, textile et pharmaceutique depuis de nombreuses années, le CBD fait une incursion remarquée dans le monde du bien-être grâce à l’impulsion de sportifs de haut niveau qui l’intègrent dans leurs programmes de récupération.

Le CBD a longtemps souffert de son affiliation avec le cannabis

Drôle de destin que celui du cannabidiol ou CBD. Parce qu’elle est extraite du chanvre, cette molécule a longtemps souffert de son affiliation avec le cannabis. Les banques et autres bailleurs de fonds ne financent pas les startups et les nombreux porteurs de projet qui souhaitent ouvrir une boutique spécialisée dans les produits à base de cannabidiol ou un magasin de grossiste de CBD en France. Pourtant, le CBD est bien légal. Il n’est ni psychotrope, ni addictif, dans la mesure où sa concentration en THC est quasiment nulle (moins de 0,3 %).

Comme l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Belgique, l’Allemagne ou encore le Danemark, la France autorise la commercialisation de produits à base de CBD comme l’huile de cannabidiol, la résine, les crèmes cosmétiques et les aliments contenant cette molécule. D’ailleurs, Monoprix a récemment lancé un espace « CBD » dans les rayons « parapharmacie » et « beauté » de 250 de ses magasins urbains. Les aficionados de ces produits plébiscitent généralement les propriétés relaxantes et les vertus anti-inflammatoires et antalgiques du cannabidiol.

La communauté scientifique multiplie les recherches sur le CBD thérapeutique

L’incursion remarquée du CBD auprès du grand public doit également beaucoup aux récentes découvertes sur le potentiel thérapeutique de la molécule. Comme le démontre cette étude, le CBD médical est utilisé dans le traitement des convulsions, de l’inflammation cutanée, des troubles anxieux, des nausées et dans l’inhibition de la croissance des cellules cancéreuses. Il serait également efficace dans le soulagement des symptômes de la dystonie. Enfin, le CBD est de plus en plus inclus dans les protocoles thérapeutique pour soigner les troubles autistiques ainsi que la phobie sociale.

En mars 2021, le ministère de la Santé, par la voie du ministre Olivier Véran, a lancé un vaste programme d’expérimentation du CBD thérapeutique et du cannabis médical, notamment pour le traitement de l’épilepsie. Aujourd’hui, le CBD semble également s’imposer dans le monde du sport professionnel.

Ces sportifs qui comptent sur le CBD pour accélérer la récupération

Comme l’explique cette étude, le CBD semble contribuer à soulager la douleur et l’inflammation, ce qui rend la molécule intéressante pour les sportifs, qu’ils soient amateurs ou de haut niveau. Ce travail de recherche fait suite à des recherches antérieures qui avaient démontré l’apport du cannabis dans la phase de récupération musculaire. Le CBD permettrait donc de profiter de ces avantages sans l’effet psychotrope.

Selon une communication de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reprise ici par Forbes, « le CBD n’est associé à aucun effet négatif sur la santé publique ».

C’et donc tout naturellement que de nombreux sportifs de haut niveau ont publiquement déclaré consommer des produits à base de CBD pour accélérer leur récupération, que ce soit après une blessure ou à la suite de séances d’entraînement intenses. C’est notamment le cas de Mike Tyson, boxeur américain de légende. Ce dernier a même lancé Tyson Ranch, sa marque spécialisée dans les produits à base de CBD à destination des sportifs.

C’est également le cas de Megan Rapinoe, capitaine emblématique de la sélection américaine de football, championne olympique en 2012 et double championne du monde en 2015 et 2019. L’athlète sacrée meilleure joueuse de l’édition 2019 de la coupe du monde a déclaré utiliser des huiles de CBD pour soulager les douleurs chroniques et améliorer la qualité de son sommeil. Sa coéquipière en sélection, Alex Morgan, a d’ailleurs lancé sa propre marque spécialisée dans les produits à base de CBD.

Même son de cloche pour John Isner, tennisman américain, 23e au classement ATP. En plus d’utiliser le CBD dans son programme, le sportif est aujourd’hui l’égérie d’une boisson énergétique contenant du cannabidiol. Enfin, Yair Rodriguez, troisième mondial au classement des poids plumes de l’UFC, a expliqué que le CBD lui permettait d’optimiser la récupération entre deux sessions d’entraînement.