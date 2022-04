Ici tout commence sur TF1 : rencontre avec Elsa Lunghini et Pola Petrenko

Dans Ici tout commence, Elsa Lunghini incarne la cheffe Clotilde Armand, la fille du célèbre Auguste Armand qui a donné son nom à l’Institut. Son personnage a subi plusieurs épreuves et derrière son apparence froide et autoritaire, elle a montré qu’elle pouvait cacher une certaine fragilité. Pola Petrenko est Charlène, la fille d’Emmanuel Teyssier : une jeune femme capable d’agir par méchanceté mais qui s’avère aussi être pleine de failles. Nous avons rencontré les deux comédiennes lors de la dernière édition du festival Canneseries.

France Net Infos : Clotilde est un personnage plus complexe qu’il n’en a l’air…

Elsa Lunghini : Je suis ravie chaque jour d’interpréter Clotilde qui a plein de facettes. Pour une comédienne, c’est un bonheur. Un tel personnage permet vraiment de s’exprimer. Clotilde n’est pas lisse. Elle a ses traits de caractère et certaines choses la fragilisent et la rendent plus douce, plus humaine. Et puis, après, par moments, elle redevient ce qu’elle est. C’est ce qui fait l’intérêt de ce personnage.

France Net Infos : Charlène aussi a plusieurs facettes…

Pola Petrenko : Je trouve génial que les auteurs aient creusé le personnage de Charlène. A première vue, elle est assez superficielle. Ils lui ont donné une touche d’humanité. Plus on avance dans la série, plus on lui découvre plusieurs facettes. Elle n’est pas juste une méchante : elle a aussi sa famille, l’amour, des failles. C’est génial à jouer !

France Net Infos : Vous incarnez toutes les deux des femmes fortes…

Elsa Lunghini : Ce n’est pas souvent que les femmes sont mises à l’honneur et c’est bien ! Clotilde est cheffe ; elle a dirigé l’institut…C’est une femme forte.

France Net Infos : Apportez-vous des suggestions pour vos personnages ?

Elsa Lunghini : Pas vraiment. On peut le faire par rapport au texte parfois. On vit avec nos personnages depuis le départ. On les connaît donc mieux que les auteurs ! On peut donc faire quelques suggestions parfois.

Pola Petrenko : Les auteurs nous écoutent. J’avais demandé une petite touche de gentillesse à Charlène et je l’ai eue. Ils s’adaptent aussi aux personnalité de chacun d’entre nous.

France Net Infos : La série vous laisse-t-elle du temps pour d’autres projets ?

Pola Petrenko : TF1 vient de me proposer quelque chose d’incroyable, auquel je ne m’attendais pas mais je ne peux pas en parler…

Elsa Lunghini : Il faut que je m’organise mais, en étant sur la série, c’est parfois compliqué. Je pense aussi à la chanson. Pourquoi pas en 2023…